Burgdorf

Der lokale Einzelhandel prägt Burgdorfs Innenstadt. Und er befindet sich in immer härterer Konkurrenz zum Onlinehandel und zu Einkaufszentren. Will die Kommune mit ihren Händlern diesen Wettbewerb für sich entscheiden, dann muss sie schnell reagieren – und sich um die Aufnahme ins Städtebauförderprogramm des Bundes bewerben. Je schneller der Rat die Entscheidung trifft, desto besser.

Davon ist zumindest Planer Gerd Reesas überzeugt, der mit seinem Team von der plan-werkStadt ein Erneuerungskonzept erarbeitet hat. So verwies er in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Stadtentwicklung und Bau am Montagabend auf die leeren Kassen nach der Corona-Pandemie und auf die Bundestagswahl, die sicherlich Projekte wie jenes in Burgdorf verzögern könnten.

Bundesweite Probleme in Innenstädten

„Das Problem des innerstädtischen Handels zieht sich quer durch die Republik“, ist Reesas überzeugt. So könnten lokale Geschäftsleute nicht mit den Preisen des Onlinehandels und nicht mit der Auto-Anbindung von Einkaufszentren konkurrieren. Umso wichtiger sei deshalb, dass Kommunen wie Burgdorf gegensteuern und ihren Innenstädten einen Wohlfühlcharakter mit vielfältig nutzbaren Freiflächen geben.

„Durch die Marktstraße rollen an Werktagen rund 12.000 Autos, viel zu viele“, sagt der Planer. Er plädiert für mehr Raum, den Passanten nutzen können – aber auch für ansprechende Eingänge in die Innenstadt. Vor allem der Bereich zwischen Bahnbrücke und Kreisel benötige eine Aufwertung, sagt der Fachmann, der acht Cluster für die Innenstadtentwicklung vorschlägt. Über diese müssen jetzt noch die Kommunalpolitiker abstimmen, die Vorschläge wie eine andere Nutzung des Schützenplatzes vorab schon ablehnen.

Von Antje Bismark