Im Zweifel für den Angeklagten: Die Jugendschutzkammer des Landgerichts Hildesheim hat am Dienstagvormittag den 45 Jahre alten angeklagten Vater vom Vorwurf freigesprochen, seine zum vermeintlichen Tatzeitpunkt minderjährige Tochter im Zeitraum von 2004 bis 2009 siebenmal sexuell missbraucht zu haben. Begründete Zweifel am geschilderten Tatgeschehen hätten in der Hauptverhandlung nicht ausgeräumt werden können, führte die Vorsitzende Richterin Barbara Heidner in ihrer Urteilsbegründung aus.

Die inzwischen erwachsene Tochter (24) hatte die sexuellen Übergriffe 2017 angezeigt. Erst in diesem Jahr erhob die Staatsanwaltschaft Anklage. Der Prozessbeginn verzögerte sich allerdings noch einmal – coronabedingt. Objektive Spuren, die die Taten hätten zweifelsfrei belegen können, lagen dem Gericht nicht vor. Dafür widersprüchliche Aussagen des vermeintlichen Opfers bei der Polizei, vor einem Ermittlungsrichter und schließlich im Prozess.

Nebenklage fordert eine Freiheitsstrafe

Am Ende standen sich die Aussagen der Tochter und des angeklagten Vaters, der mittlerweile von seiner Familie getrennt ist und in Schleswig-Holstein lebt, unvereinbar gegenüber. Der Vater bestritt, seine Tochter jemals missbraucht zu haben. Er sprach vielmehr von einem Komplott seiner Ex-Frau und seiner Kinder. Doch auch dafür fand das Gericht keine Belege.

Verteidigung und Staatsanwaltschaft waren sich am Ende einig in der Beurteilung, dass die vorgebrachten Schilderungen der Tochter und Aussagen weiterer Familienmitglieder für eine Verurteilung nicht ausreichen. Beide beantragten in ihren Plädoyers Freispruch. Einzig der Anwalt der Tochter, die im Prozess als Nebenklägerin auftrat, forderte eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten.

Gericht geht nicht von bewusster Lüge aus

Die Jugendschutzkammer betonte, dass sie keineswegs von einer bewussten Lüge der Tochter ausgeht. Allerdings habe man sich infolge vieler Widersprüche in den Aussagen – auch der Mutter und der Schwester – nicht mit der erforderlichen Sicherheit davon überzeugen können, dass sich die angeklagten Taten so zugetragen haben, wie es die Nebenklägerin im Prozess behauptete. Das Gericht hat eine Revision gegen das Urteil zugelassen.

