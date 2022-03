Uetze/Burgdorf/Lehrte

Mit einem einstimmigen Votum haben die drei SPD-Ortsvereine Burgdorf, Lehrte und Uetze Thordies Hanisch für eine erneute Kandidatur für den Niedersächsischen Landtag gewählt. Die Landtagsabgeordnete – sie sitzt seit 2017 im Parlament – tritt am 9. Oktober nun etwa gegen Heike Koehler aus Ahlten von der CDU an. Für die FDP bewirbt sich der Arpker Holger Kettner. Der 36-jährige Lehrter Ratsherr Christian Gailus will für die Grünen in den Niedersächsischen Landtag einziehen.

In der Wahlkreiskonferenz am 11. März in Burgdorf haben Vertreterinnen und Vertreter der SPD der 42 Jahre alten Hanisch erneut das Vertrauen ausgesprochen. „Die SPD-geführte Landesregierung hat mit der Abschaffung der Kita-Gebühren, der Einführung der 4000-Euro-Prämie für bestandene Meisterprüfungen und der Abschaffung der Schulgebühren in Pflege- und Gesundheitsberufen viel für die Menschen in Niedersachsen erreicht“, meint Bodo Wiechmann, Vorsitzender der SPD in Lehrte. Und daran habe die Eltzerin mitgewirkt, rief er in der Versammlung in Erinnerung.

„Meine Ungeduld habe ich nicht verloren“

„In den vergangenen viereinhalb Jahren habe ich viel über unsere Demokratie gelernt. Auch wenn es mir nicht immer leicht fällt, in diesem System zu arbeiten, weil es mir gelegentlich schlicht zu lange dauert oder es Vorgaben von der Bundesebene oder der EU gibt, die sich nicht so einfach ändern lassen“, betonte Hanisch. Diese Regeln hätten meist aber einen guten Grund: Sie gewährleisteten etwa, dass niemand anders behandelt werde und niemand über etwas allein bestimmen könne. „Meine Ungeduld habe ich trotzdem nicht verloren. Ich bin immer noch ein Kind aus einer Arbeiterfamilie, ich habe immer noch Leben und Freunde außerhalb der Politik.“

Hanisch sei nach eigenen Angaben nicht nur eine berufstätige Mutter, Tochter und kleine Schwester, sondern auch ein „Dorfkind“. Sie habe während der Schulzeit in einer Kneipe gejobbt, später am Band gearbeitet und in jungen Jahren einige Zeit unter dem Existenzminimum gelebt, eine Handwerks-Ausbildung nach zwei Jahren abgebrochen, ein Studium abgeschlossen und in ihrem Beruf gearbeitet, berichtet sie aus ihrem Leben. Diese Erfahrung würde ihr heute helfen, Verständnis für unterschiedliche Perspektiven zu entwickeln.

Hanisch fordert mehr Personal in Kitas

Eines ihrer Ziele sei weiter, die Personal-Situation in den Kindertagesstätten zu verbessern. Denn diese sei während der Pandemie immer brisanter für alle Beteiligten geworden. „Hier ist es uns gelungen, mit einer kurzfristigen Gesetzesänderung ein wenig für Verbesserung zu sorgen. Leider sind bei weitem noch nicht alle Probleme gelöst und ich bleibe dran“, verspricht Hanisch bei einer anvisierten Wiederwahl. Und sie wolle immer weiter lernen.