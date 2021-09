Auf der Immenser Landstraße zwischen Burgdorf und Immensen ist am Mittwochnachmittag ein Autofahrer schwer verunglückt. Die Polizei meldete am Abend, dass der 60-Jährige in Lebensgefahr schwebt. Nach dem Unfall konnten zunächst mehrere erfahrene Ersthelfer den Mann aus Dollbergen versorgen. Sie waren offenbar zufällig privat auf der Strecke unterwegs.