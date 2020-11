Lehrte/Sehnde/Burgdorf/Uetze

„Gewalt ist keine Privatsache, man darf und kann etwas tun“, betont Brigitte Mende von der AWO-Frauenberatung in Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze. Und deshalb will die AWO-Beratungsstelle, die ihren Sitz an der Lehrter Goethestraße hat, mit einer Postkarten-Kampagne auf das Thema häusliche Gewalt in der Nachbarschaft aufmerksam machen. Anlass ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November.

Fälle häuslicher Gewalt nehmen in Corona-Zeit zu

Im Zuge der Kampagne wollen die AWO-Beraterinnen in Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze mehrere Tausend Postkarten verteilen. Die Karten zeigen eine Stadt von oben, den Text „Ist das neben mir ein harmloser Streit oder braucht jemand Hilfe?“ und den Spruch „Sehen Sie hin!“. „Mit unserer Aktion wollen wir die Nachbarschaft und den Freundeskreis sensibilisieren, nicht wegzuschauen“, erläutert Leiterin Mende. Denn laut Statistik hat jede dritte Frau im Laufe ihres Lebens schon Gewalt erlebt, meist in den eigenen vier Wänden.

Anzeige

Pandemie-Folgen wie Jobsorgen, Geldprobleme oder viel Zeit mit dem Partner allein haben laut Mende sogar noch zu mehr Fällen häuslicher Gewalt geführt. So hat das bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ einen Anstieg der Anrufe um rund 20 Prozent verzeichnet. Die AWO beobachtet diesen Trend ebenfalls: „Immer mehr Frauen suchen unsere Beratungsstellen auf“, sagt Diana Jäger, stellvertretende Fachbereichsleiterin Frauen bei der AWO. Dennoch gebe es eine hohe Dunkelziffer, weshalb noch mehr Aufklärungs- und Präventionsarbeit nötig sei.

Zeugen sollen Polizei rufen

Wer Zeuge eines gewalttätigen Übergriffs werde, solle die Polizei rufen. Bei einem Verdacht sei es gut, den Kontakt mit der Betroffenen zu suchen und Unterstützung anzubieten, rät Mende. Darüber hinaus könne man die Betroffenen dazu ermutigen, sich professionelle Hilfe und Beratung zu suchen – zum Beispiel bei der AWO-Frauenberatung vor Ort oder der Koordinierungs- und Beratungsstelle häusliche Gewalt in Hannover.

Die AWO-Frauenberatungsstelle für Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze ist unter Telefon (05132) 823434 und per E-Mail an frauenberatung@awo-hannover.de erreichbar.

Lesen Sie auch

Von Katja Eggers