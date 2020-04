Lehrte

„Bei uns melden sich nun vermehrt Frauen in großen Belastungssituationen“, sagt Brigitte Mende von der AWO-Frauenberatung an der Goethestraße in Lehrte. Sie ist zusammen mit ihren Mitarbeiterinnen auch für die Beratung von Frauen in Sehnde, Burgdorf und Uetze zuständig. Durch die Corona-Pandemie und den damit zusammenhängenden veränderten Lebensbedingungen mit Homeoffice, Schulschließungen und mehr Isolation entstehe besonders für die Frauen viel Duck. „Problemsituationen verstärken sich dadurch noch“, sagt Mende.

Besonders seien alleinstehende Frauen sowie Frauen in Trennungssituationen betroffen. Die Beratungsstelle weitet deshalb ihre Telefonsprechzeit aus und bietet außer der täglichen Sprechzeit von 9 bis 16 Uhr nun mittwochs zusätzlich eine Sprechzeit von 18 bis 20 Uhr an.

Anzeige

Beratung wird an den Bedarf angepasst

„Wir haben festgestellt, dass es nun vermehrt abends Bedarf gibt und passen uns da an“, sagt die Beraterin. Mende bekommt viele Anrufe. Dabei sind verzweifelte Frauen, die neben dem Homeoffice nun noch die Kinder betreuen sollen, weil Schulen und Kitas dicht sind. Diese seien oft entmutigt und erschöpft, weil sie das alles zusammen gar nicht schaffen könnten.

Weitere HAZ+ Artikel

Im Gespräch erhalten die Hilfesuchenden vor allem Informationen, es werden Ansprechpartner und Hilfen aufgezeigt. „Meist hilft es schon ein bisschen, in den Gesprächen erst einmal die Lage zu sortieren“, sagt Mende. Dennoch sei das Ganze unbefriedigend. „Weil wir nicht entlasten können.“ Wichtig sei es deshalb, dass Kommunen ihre Notbetreuung weiter öffneten und auch die Kinder dieser Gruppe bald mit aufnähmen.

Doch auch für die Beraterinnen ist es nicht einfach, solche Gespräche nun am Telefon abzuwickeln. „Man muss sich anders einstellen, das erfordert eine andere Vorgehensweise, weil man die Gefühlsregungen ja optisch nicht wahrnimmt“, sagt Mende. Zusammen mit ihren Kolleginnen hilft sie auch gern mal unbürokratisch. „Wir nehmen schon in dringenden Fällen für die Frauen auch mal Kontakt zum Jobcenter auf – wir können da glücklicherweise auf unser gutes Netzwerk zurückgreifen.“.

In Notsituationen Besuch in Beratungsstelle

Auch Frauen in Trennungssituationen kämen durch die Corona-Regeln vermehrt unter Druck. So hat sie Anrufe von Frauen erlebt, deren Ex-Partner ihnen die Kinder vorenthielten oder nun nicht wie vereinbart zurückbrächten. „Dort, wo Absprachen sowieso schon ein Problem waren, wird es jetzt noch kritischer“, sagt Mende. In ganz akuten Notsituationen dürften die Frauen auch in der Beratungsstelle an der Goethestraße klingeln. „Wir weisen niemanden ab“, sagt Mende.

Auch Termine könnten in Notsituationen weiter vereinbart werden – sogar in Sehnde und in Uetze stünden dafür Räume zur Verfügung. Die AWO-Frauenberatung wird neuerdings auch präventiv tätig. „Wir rufen Frauen, die bei uns zur Beratung kommen, auch zu Hause an und fragen, wie es läuft.“

Bei Mende und ihren Kolleginnen melden sich aber auch Frauen, die sich durch die verordnete Isolation allein fühlen. Dazu zählten auch Risikogruppen wie ältere Menschen, sagt sie. Auch hier wollen die AWO-Beraterinnen Entlastung schaffen. „Manchen hilft es schon, einfach mal mit jemandem reden zu können, der einem zuhört.“

Lesen Sie auch:

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Patricia Oswald-Kipper