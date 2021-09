Lehrte

Das Frauenteam des Kirchenkreises Burgdorf lädt für Freitag, 1. Oktober, von 18 bis 20.15 Uhr zum Frauenempfang in die Matthäuskirche am Marktplatz in Lehrte ein.

Die Landespastorin für Frauenarbeit, Susanne Paul, wird an dem Abend referieren. Anschließend berichten Frauen unter anderem von ihrer Arbeit während der Corona-Zeit. An dem Abend ist auch Flötenmusik geplant. Zudem wird ein coronakonformer Imbiss gereicht. Eine Anmeldung zum Frauenempfang ist mit Angabe der Kontaktdaten bei Pastorin Damaris Frehrking per E-Mail an damaris.frehrking@evlka.de sowie unter Telefon (0151) 23435118 möglich.

Von Patricia Oswald-Kipper