Lehrte

So manchem Spaziergänger sind sie vielleicht schon aufgefallen: In den Wäldern rund um Lehrte und im Burgdorfer Holz stehen, meistens etwas versteckt im Unterholz, seltsam archaisch wirkende Objekte. Da ragen Äste mehrere Meter auf, da türmen sich Steine, da hängen Flaschen und stecken Dosen an Zweigen wie Speerspitzen. Im Nebel sehen die Gebilde mitunter etwas gespenstig aus. Ihr Erschaffer will damit jedoch niemanden erschrecken.

„Ich mache einfach gern was draußen in der Natur“, sagt Fred Völling, der die Kunstwerke seit drei Jahren immer mal wieder errichtet. Sieben sind es an der Zahl, die noch stehen. Einige hat der Wind umgeweht, andere wurden mutwillig zerstört. Im Burgdorfer Holz hat jemand mehrere Arbeiten umgestoßen und sogar ein Brett mit einem Spruch durchgesägt, das Völling an einem der Objekte befestigt hatte.

Warum sich jemand so an seinen Werken stört, kann sich der 61-Jährige nicht erklären. „Ich mache das in erster Linie für mich. Wenn sich andere auch daran erfreuen oder darüber staunen, ist das schön“, sagt Völling.

Kunst aus Steinen und Ästen. Quelle: privat

Objekte entstehen stets spontan

Als Künstler sieht er sich nicht. Seine Objekte bezeichnet er auch nicht als Kunstwerke. Eine Spaziergängerin habe die Arbeiten kürzlich als „Waldgeister“ bezeichnet. „Damit kann ich gut leben“, sagt Völling und lacht. Angefangen hat er mit den Naturobjekten vor etwa drei Jahren. Völling ist gelernter Maler und Lackierer und mittlerweile berufsunfähig und im Vorruhestand. Weil Bewegung für ihn wichtig ist, er die Natur liebt und gern Waldluft schnuppert, ist er regelmäßig mehrere Stunden mit dem Fahrrad unterwegs.

Lesen Sie auch: Neuer Kunstort bei Immensen: Angelika Dors eröffnet Galerie in ehemaliger Schafkäserei

Gerade in der Corona-Zeit habe er sich gern in den Wald geflüchtet. „Ich habe jetzt einen ganz anderen Blick auf die Dinge“, erklärt Völling. Seine Objekte fertigt er ausschließlich aus Materialien an, die er vor Ort gefunden hat. Im Wald schaut er sich dann nach einem geeigneten Platz um, und dann geht es los. Geplant ist nichts, alles entsteht spontan, manchmal bleibt Angefangenes auch erst mal eine Nacht liegen und wird am nächsten Tag weiterbearbeitet.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch weggeworfenen Getränkedosen werden ins Kunstwerk integriert. Quelle: Katja Eggers

Taschenmesser ist das einzige Hilfsmittel

Werkzeug und Geräte benötigt er dazu nicht. Einziges Hilfsmittel ist ein Taschenmesser mit einer kleinen Säge. „Ich hab ja keine Lust, mit Kettensäge oder Hackebeil durch den Wald zu rennen“, sagt Völling und lacht. Für ein Objekt im Wald hinter dem Blauen See bei Lehrte hat er zum Beispiel große Äste zusammengestellt und dann Zweige drumherum geschichtet. Zum Ver- und Festbinden hat er Lianen und Kletterpflanzen genutzt. Steine und Flaschen baumeln als Kunstwerk im Kunstwerk an einem Ast. Zerbeulte Getränkedosen bringen Farbe ins Spiel. „Früher habe ich mit meinen Kindern den Müll nur gesammelt, jetzt mache ich was draus“, sagt der Steinwedeler.

Von Katja Eggers