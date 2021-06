Viele Menschen in Lehrte, Sehnde und Burgdorf haben am Donnerstagabend die Folgen der aktuellen Hitzewelle zu spüren bekommen: Weil ungezählte Gartenbesitzer im selben Zeitraum die Beregnungen anstellten, stockte die Wasserversorgung.

Wenn alle gleichzeitig ihren Garten wässern, kann das Probleme bei der Trinkwasserversorgung auslösen – so wie am Donnerstagabend in Lehrte. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa (Symbolbild)