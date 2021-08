Lehrte

Bei einem Verkehrsunfall in Lehrte am späten Dienstagabend ist eine 29-jährige Burgdorferin leicht verletzt worden. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden noch zwei weitere Autos beschädigt – der Schaden beträgt rund 20.000 Euro. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte hatte ein 62-jähriger Lehrter den VW Polo der vorfahrtsberechtigten jungen Frau übersehen, als er gegen 23.45 Uhr mit seinem Renault die Köthenwaldstraße in Richtung Bahnhofstraße befuhr. An der Kreuzung zur Goethestraße kam es dann zum Zusammenstoß.

Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Renault auf die Fahrzeugseite und stieß danach gegen einen geparkten Mazda. Dieser wurde wiederum gegen einen Opel Astra geschoben. Erstaunlich: Der Renault konnte von einem Abschleppunternehmen wieder aufgerichtet werden und war noch fahrbereit. Der Polo und der Mazda dagegen waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Die leicht verletzte Burgdorferin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Offenbar hatte sich ein bislang unbekannter Passant um die 29-Jährige gekümmert, bevor Polizei und Rettungsdienst eintrafen. Mögliche Zeugen und vor allem der Passant werden gebeten, sich mit der Polizei in Lehrte unter Telefon (0 51 32) 82 70 in Verbindung zu setzen.

Von Oliver Kühn