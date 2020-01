Im Nachthimmel über Burgdorf haben Bürger am Dienstagabend eine merkwürdige Kette von Lichtpunkten entdeckt. Aufklärung gab’s schnell in einer Facebook-Gruppe: Es sind Satelliten des „Starlink“-Netzes mit denen die Elon-Musk-Firma SpaceX unseren Planeten umspannen will. Hier lesen Sie, wie Sie Starlink finden.