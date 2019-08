Ramlingen

Am Sonntag sind viele Menschen im kleinen, sonst eher ruhigen Ramlingen unterwegs gewesen. Gleich zwei Konzerte lockten zahlreiche Besucher. Etwa 100 Musikliebhaber fanden sich im sogenannten Lustgarten, einer Waldlichtung an der Grünen Allee, ein, um das Lustgarten-Konzert zu hören. Noch einmal 60 Zuhörer zählte das Konzert für Nichtverreiste in der kleinen Ramlinger Kapelle. Beide Veranstaltungen warteten mit einem bunten Programm auf, sodass das Publikum sehr abwechslungsreich unterhalten wurde.

Ein Stelldichein im Lustgarten gaben sich die Gemeinschaft der gemischten Chöre Lyra Ramlingen-Ehlershausen und Harmonie Engensen unter der Regie von Karin Huster, das Kleine Vokalensemble Lehrte, geleitet von Jason Johnson, und der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Ramlingen-Ehlerhausen mit Florian Himpel am Taktstock.

Die Musikgruppen traten im Wechsel mit eigenem Repertoire auf. Während die Bläser des Musikzugs keine Mühe hatten, sich im lichten Wald mit ihren Instrumenten akustisch zu behaupten, mussten die Zuhörer beim achtköpfigen Vokalensemble schon genau hinhören. Die Konzentration, die das Publikum gern aufbrachte, lohnte sich. Das kleine gemischte Ensemble sang vierstimmig, wobei jede Stimme mit nur zwei Mitgliedern besetzt war. Mit dem französischen Lied „Pavane“, dem Song „I'm Walking“, dem Gospel „Good News“ und weiteren Stücken konnten die Sänger überzeugen.

Die Chorgemeinschaft Lyra und Harmonie füllte die Waldbühne mit 28 Akteuren und erfreute das Publikum unter anderem mit dem Irischen Segenswunsch, „Mein kleiner grüner Kaktus“ und „Wo Mandelbäume blühen“. Besonders gut gelang das neue Repertoirestück „Mamahej“, das gut abgestimmt im Kanon gesungen wurde.

Den musikalischen Reigen auf der Waldlichtung hatte der Musikzug mit der Weltenbummler-Polka eröffnet. Die Musiker zeigten sich vielseitig. Sie spielten mit Temperament beim Stück „Pochod Russki“, zackig beim „Steigermarsch“ und jazzig bis sanft bei Walter Schneiders „Blue Night“.

Nachdem die letzten Töne verklungen waren, ehrte Jason Johnson, Vorsitzender des Kreischorverbandes Burgdorf, Sänger für langjährige Chormitgliedschaft. Die goldene Chornadel für 40 Jahre im Chor Lyra erhielten Horst und Karin Lange. Ausgezeichnet für 25-jährige Treue zum Chor Harmonie wurde außerdem Ingelore Othmer.

„Die Falltreppe“ sorgt für urkomische Unterhaltung

Das Konzert für Nichtverreiste in der Ramlinger Kapelle stand unter dem Motto „Gutes aus der Region“. Die Klammer für die Auswahl der musikalischen und literarischen Stücke war der Bezug der Komponisten und Schriftsteller zu Hannover.

Roland Baumgarte (Cello), Janne Klein (Klavier) und Rika Uhle (Gesang) boten ein unterhaltsames, teilweise launiges Programm. Es erklangen unter anderem Händels erste der neun deutschen Arien, Schumanns Fantasiestück Nr. 2 und Peter Rompfs „Alles Pasta“. Janne Klein zeigte ihr Können mit Ravels „Jeux d'eau“ und ließ die Wasserspiele mit perlenden Läufen lebendig werden.

Als Entdeckung erwies sich der Schriftsteller Hansjürgen Weidlich. Baumgarte las die kleine Geschichte „Die Falltreppe“, ein urkomisches Vergnügen.

Das Publikum durfte auch mitsingen und erlebte einen unterhaltsamen Nachmittag.

Von Sybille Heine