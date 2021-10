Burgdorf

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt eine Corona-Auffrischungsimpfung für Risikogruppen und Personen, die mit dem Vakzin von Johnson & Johnson geimpft wurden. Wo also bekommt man die Booster-Impfung? Eine Anlaufstelle im Nordosten der Region ist das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in Burgdorf.

Für wen kommt die zusätzliche Impfung in Frage?

Im Vergleich mit anderen Impfstoffen schneidet Johnson & Johnson schlecht ab: Es gibt vergleichsweise viele Impfdurchbrüche, und der Schutz gegen die Deltavariante des Coronavirus ist geringer. Deshalb empfiehlt die Stiko eine weitere Impfung, und zwar mit einem mRNA-Impfstoff wie Biontech. Damit impft auch das MVZ ausschließlich, wie die medizinische Fachangestellte Nina Niedzwiecki erklärt. Wer den Johnson-&-Johnson-Impfstoff vor mindestens vier Wochen bekommen hat, kann sich eine Auffrischung abholen.

Die Empfehlung richtet sich auch an Risikogruppen. Dazu gehören Menschen im Alter von über 70 Jahren, Bewohner von Pflegeeinrichtungen, medizinische Fachkräfte und Menschen mit einem eingeschränkten Immunsystem. Seit der Zweitimpfung sollten mindestens sechs Monate vergangen sein.

Wie läuft die Booster-Impfung ab?

Wer zu den genannten Gruppen gehört und eine weitere Impfung möchte, kann im MVZ telefonisch einen Termin bekommen. Das Zentrum hat dafür eine eigene Telefonnummer eingerichtet, sodass die Wartezeit kurz bleibt. Zum Termin müssen Besucher ihren Impfpass und einen ausgefüllten Aufklärungs- und Anamnesebogen mitbringen. Den gibt es zum Abholen im MVZ oder zum Selbstausdrucken auf der Website. Wer bereits mit Biontech im MVZ geimpft wurde, kann auf das Ausfüllen des Aufklärungsbogens verzichten.

Vor Ort gibt es im unteren Teil des Gebäudes eine extra eingerichtete Impfambulanz, die nicht zu den regulären Praxisräumen gehört. Auch das Personal dort ist nur für das Impfen zuständig. Mit Maske dürfen Impfwillige sich dort vorstellen und ihre Unterlagen kontrollieren lassen. Es folgt ein Aufklärungsgespräch mit einem Arzt und schließlich die Impfung. Anschließend müssen die Geimpften 15 bis 30 Minuten warten, um eventuelle Impfreaktionen abzuwarten. Der Impfbetrieb ist hier von der Terminvergabe bis zur Spritze abgekoppelt vom Tagesgeschäft des MVZ. „Wir organisieren alles im Voraus, deshalb gehen die Impfungen meistens schnell“, sagt Niedzwiecki.

Wie kommt das Angebot in der Region an?

Zu Hochzeiten der Pandemie hat das MVZ an sechs Tagen pro Woche geimpft. Jetzt sind es nur noch zwei bis drei Tage. „Die Patienten aus unseren hausärztlichen Praxen nehmen das Angebot häufig an“, so Niedzwiecki. „Und Arztpraxen aus dem Umland, die selbst nicht impfen, empfehlen ihren Patienten das MVZ für eine Booster-Impfung.“ Die Schließung des Impfzentrums in Hannover indes wirke sich nicht aus: Ihnen seien schon vorher die Patienten zumeist von den Praxen geschickt worden, sagt Niedzwiecki.

Außerdem kämen auch immer noch Menschen für die Erstimpfung zu ihnen. Denen könne es teilweise jetzt gar nicht schnell genug gehen. Manche würden sogar die Wartezeit zwischen zwei Impfungen verkürzen wollen. Wer sich im MVZ impfen lassen möchte, kann dafür unter Telefon (05136) 88833141 einen Termin vereinbaren.

Von Leonie Habisch