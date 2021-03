Otze

Mit einer Mahnwache wollen Eltern der Otzer Kita-Kinder am Dienstag, 16. März, auf die aus ihrer Sicht unhaltbare Situation in der Einrichtung hinweisen. „Unsere Geduld ist am Ende“, sagt Fabian Schwelgin, Vorsitzender des Kita-Elternrates. Er wirft der Verwaltung unter anderem vor, nicht wertschätzend mit den Fachkräften umzugehen – deshalb hätten seit August vergangenen Jahres sieben Beschäftigte die Einrichtung verlassen.

Schwelgin benennt mehrere Faktoren, die aus seiner Sicht die Lage verschärft haben. So müssten Kinder, Erzieher und Eltern seit Jahren mit einer Baustelle und dem damit verbundenen Lärm leben, Mitarbeiter müssten zum Teil im laufenden Kita-Betrieb die Gewerke managen. „Die Kita-Leitung hat wirklich viel Positives für die Kinder geschafft, doch letztlich sind jetzt alle am Ende“, sagt der Elternvertreter. Er bemängelt, die Verwaltung habe die Probleme zu lange nicht hören wollen, sodass die Beschäftigten gegangen seien und noch gehen würden – mit der Folge, dass sich die personelle Not noch weiter verschärfe.

„Die Mitarbeiter stimmen mit den Füßen ab“

Nach Aussage Schwelgins verlassen weitere Mitarbeiter zum 16. März, zum 1. April und zum 30. Juni die Einrichtung. „Derzeit sind die Stellen von acht Fachkräften vakant“, sagt er und kritisiert, dass die Stadt zu viel Zeit bei der Neubesetzung vergehen lasse oder anderen Beschäftigten, die mehr arbeiten möchten, die Verträge zu spät vorlege. Die Folge: Sollte das Land den Regelbetrieb wieder genehmigen, könnten einige Gruppen nicht die volle Betreuung anbieten. Und nicht zuletzt fehlten die Plätze der „Lila-Gruppe“, die seit einem Jahr für die Krippenkinder eingerichtet werden sollte – das Personal habe aber an anderer Stelle arbeiten müssen.

In der Kita Otze fehlt Personal – nun gibt es massive Kritik von den Eltern. Quelle: privat

„Inzwischen stimmen die Mitarbeiter mit den Füßen ab, zumal sie sich von der zuständigen Fachabteilung nicht unterstützt fühlen“, sagt der Elternvertreter. Er verweist auf entsprechende Gespräche seit Anfang des Jahres, zuletzt mit Bürgermeister Armin Pollehn und Ortsbürgermeister Andreas Meyer in der vergangenen Woche, die keine Entlastung gebracht hätten. Pollehn bestätigt die Gespräche und sagt auf Anfrage, dass für Dienstag ein weiteres Treffen zwischen der Fachabteilung, der Kita-Leitung und den Fachkräften in Otze anstehe. „Wir haben uns des Themas sehr wohl angenommen“, betont er. Nun warte er auf das Ergebnis des nächsten Gesprächs.

Elternvertreter schreibt offenen Brief an Ratsmitglieder

Dieses wollen die Eltern mit der Mahnwache begleiten, zu der sie sich um 15 Uhr an der Kita treffen wollen. „Wir haben die Veranstaltung angemeldet, und wir werden alle Corona-Regeln einhalten“, sagt Schwelgin. Er spricht von einem schweigenden Protest unter der Überschrift „Wir trauern mit unseren Kindern! Unsere Kita Otze stirbt!“. Über die Aktion hat der Elternvertreter am Freitag zudem die meisten Ratsfraktionen informiert und seine Kritik an der Verwaltung zudem in einem offenen Brief formuliert.

Von Antje Bismark