Burgdorf

Das Burgdorfer Mehrgenerationenhaus (BMGH) feiert Anfang kommenden Jahres sein Bestehen seit nunmehr zehn Jahren. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kommt. Beim geplanten Festakt hält sie die Festrede.

Die vorrangig auf die Integration von Zufluchtsuchenden aus den Kriegs- und Krisengebieten der Welt spezialisierte Einrichtung, die obendrein Bildungsarbeit für unterschiedliche Altersgruppen leistet und als Treffpunkt für offene Gruppen, Vereine und Verbände dient, will das Ereignis gebührend feiern. Der Vorstand des BMGH plant den Festakt für Montag, 3. Januar, 11 Uhr, wie Dagobert Strecker, Vorsitzender des Trägervereins, bestätigt. Der Ort der Feierlichkeiten sei noch nicht ausgemacht. Die privat in Beinhorn wohnende EU-Präsidentin Ursula von der Leyen habe ihr Kommen aber bereits schriftlich zugesagt.

Von der Leyen adelte das BMGH bereits vor zehn Jahren. Als damalige Bundesarbeitsministerin wohnte sie der offiziellen Eröffnung bei. Seither ist sie Ehrenmitglied des Trägervereins. „Ich habe mich unheimlich gefreut, dass es auch in Burgdorf gelungen ist, ein Mehrgenerationenhaus aufzubauen“, sagte die Politikerin damals, bevor sie vor dem Gemeindehaus an der Gartenstraße die Hinweistafel für das anfänglich dort beheimatete Mehrgenerationenhaus enthüllte. Heute residiert die Einrichtung an der Marktstraße.

Von Joachim Dege