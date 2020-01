Uetze/Burgdorf

An diesem Wochenende sind die Bürger wieder aufgerufen, eine Stunde lang die Vögel in ihrem Garten, am Futterhäuschen auf dem Balkon oder auch in den öffentlichen Grünanlagen zu zählen. In den vergangenen Jahren haben sich Burgdorfer und Uetzer vielfach daran beteiligt. „Die Stunde der Wintervögel ist die größte wissenschaftliche Mitmachaktion in Deutschland“, heißt es beim Naturschutzbund Niedersachsen. Die Daten seien besonders wertvoll, weil sie mit so vielen „Messpunkten“ wie bei keiner anderen Erfassung Aufschluss über den Zustand der heimischen Vogelwelt geben.

Vögel finden ausreichend Futter und Wasser

„Nach dem zweiten Rekordsommer in Folge könnte die Zählung Aufschluss geben, wie sich anhaltende Dürre und Hitze auf die Vogelwelt auswirken“, erklärt Nabu-Pressesprecher Philip Foth. Allerdings rechnet Dieter Kleinschmidt, Naturschutzbeauftragter für Burgdorf, damit, dass weniger Vögel an den Futterhäuschen zu sehen sind. „Denn bei den milden Temperaturen finden die Vögel noch genug zu fressen und zu trinken in der freien Natur.“

Das war schon im Januar 2019 zu beobachten. Es wurden weniger Vögel gezählt, obwohl sich so viele Menschen wie noch nie an der Zählaktion – mehr als 15.400 allein in Niedersachsen – beteiligten. Vor einem Jahr waren in mehr als 10.100 Gärten vor allem der Haussperling, die Kohl- und die Blaumeise gezählt worden.

Welcher Vogel sitzt in meinem Futterhaus?

Amseln sind wieder öfter zu sehen, der Usutu-Virus hatte ihren Bestand stark dezimiert. Quelle: dpa

Wer sich an der Aktion vom 10. bis 12. Januar beteiligen möchte und nicht genau weiß, welche Vögel er sieht, findet im Internetportal des Nabu einen online-Vogelführer. Unter www.stundederwintervoegel.de gibt es zudem die Tabellen zum Zählen, wobei von jeder Art die höchste Anzahl notiert wird, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu beobachten ist. Die Ergebnisse können bis zum 20. Januar online gemeldet werden sowie am Sonnabend und Sonntag, 11. und 12. Januar, 10 bis 18 Uhr, auch telefonisch unter 0800 1157-115.

Ungewöhnlich viele Eichelhäher

Der Eichelhäher frisst im Winter vor allem Eicheln und Nüsse. Quelle: Rolf Köhler

Der Nabu Niedersachsen erhofft sich von der aktuellen Zählaktion Erkenntnisse für die Eichelhäher. Denn im Oktober registrierten Vogelzugzählstationen laut Nabu-Pressesprecher 16-mal so viele Vögel wie im gleichen Monat der vergangenen sieben Jahre, die nach Deutschland und Mitteleuropa flogen. Als Grund für diese massive Zunahme vermuten die Ornithologen die sehr große Eichelernte im Jahr 2018 in Nordosteuropa. Dadurch hätten deutlich mehr Eichelhäher den Winter überleben und in diesem Jahr brüten können. „Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie sich in den Wäldern und Gärten verteilt haben.“

