Seit rund einem Jahr hat der Nabu Burgdorf, Lehrte, Uetze eine neue Ansprechpartnerin für die Kinder- und Jugendarbeit. Ende 2020 übernahm Iris Darimont-Liebthal die Aufgaben von ihrem Vorgänger Hans-Jürgen Sessner. „Ansporn für meine Nabu-Mitgliedschaft war die Corona-Pandemie“, sagt die 54-Jährige. Im ersten Lockdown sei sie bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad zwischen ihrem Arbeitsplatz in Isernhagen und ihrem Zuhause in der Südstadt gependelt, um Kontakte in öffentlichen Verkehrsmitteln zu vermeiden.

Alles beginnt mit Radfahren

„Ich habe die Landschaft ganz intensiv wahrgenommen, den Frühling, den Himmel und unterwegs ganz viele Fotos mit dem Handy geschossen. Beim Betrachten der Bilder habe ich gedacht, dass ich die Schönheit der Natur anderen zeigen muss. Ich bin in den Nabu eingetreten, habe Interesse an der Nachwuchsarbeit bekundet und bin jetzt die neue Leiterin der Kinder- und Jugendgruppe“, erzählt die Mediaberaterin in Vollzeit.

Ihre Liebe zur Natur sei jedoch nicht zufällig entstanden. „Ich bin in Wuppertal im Bergischen Land aufgewachsen. Ich bin viel draußen im Wald gewesen, war mit meinen Eltern wandern und habe das Landleben genossen“, erinnert sich Darimont-Liebthal an ihre Jugend in den Siebzigerjahren. Heute achte sie in ihrem Garten auf eine naturnahe Gestaltung und habe sich für eine vegetarische Ernährung entschieden.

Jugendleitercard ist Voraussetzung

Ihr Engagement für die Naju, die Naturschutzjugend im Nabu, habe mit einer Juleica-Ausbildung begonnen, um die Jugendleitercard zu erwerben, sagt die Mutter von zwei erwachsenen Kindern. „Ich bekomme viel Unterstützung vom Landesverband. Die Naju-Betreuer tauschen sich aus. Wir werden mit Material versorgt und müssen die Vermittlung von Themen wie zum Beispiel Müll, Bäume im Wald oder Moor nicht immer wieder neu erfinden“, betont die gelernte Buchhändlerin. Im Ortsverbandsvorstand fühle sie sich wohl und gut aufgenommen. Ihr Vorgänger Hans-Jürgen Sessner sei auch weiterhin in der Jugendarbeit aktiv und betreue Eltern-Kind-Gruppen.

Mehr als 20 Kinder im Alter von sechs bis zwölf gehören inzwischen zu ihrer Gruppe, die sie gemeinsam mit Nina Klinkhardt leitet. Es gibt eine Warteliste. Die Gruppe trifft sich einmal im Monat, sonnabends von 10 bis 13 Uhr. Zwischen den regelmäßigen Treffen sind weitere Aktionen geplant. „Es wird keinem Kind langweilig. Alle sind ungeheuer wissbegierig. Ich mache die Kinder auf die Zerstörung der Natur aufmerksam, ohne meine Schützlinge zu erschrecken und motiviere sie, die Natur gern zu haben. Ich finde es verstörend, dass die Kinder einige Tiere nicht mehr kennen, weil Arten bereits ausgestorben sind“, sagt sie. Inzwischen sei sie angekommen bei den Kindern. Zu beobachten, wie sie reagieren und Vertrauen entwickeln, sei berührend.

Neue offene Gruppe geplant

Für die Zukunft plant Iris Darimont-Liebthal eine offene Gruppe am Freitagnachmittag in Zusammenarbeit mit dem Mehrgenerationenhaus, die auch Kinder mit Migrationshintergrund ansprechen soll. Auf dem Nabu-Grundstück in der Nähe des Tierheimes möchte sie Gemüsebeete anlegen, ein Weidentipi anlegen, pflanzen und säen. Interessenten für die Kinder- und Jugendarbeit im Nabu können sich an jugend@nabu-burgdorf-lehrte-uetze.de wenden.

Von Sybille Heine