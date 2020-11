Heeßel

Einige Heeßeler hadern mit ihrem Friedhof. Dass sie auf der aus ihrer Sicht verwahrlosten Anlage „nicht tot überm Zaun hängen“ wollen, wie es Katrin Bittner in einem Brandbrief drastisch formulierte, rief nun sogar Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) auf den Plan. Allerdings vertritt der Rathauschef nach Prüfung die Auffassung, dass von einer unzureichenden Pflege keine Rede sein könne. Ungeachtet dessen hat die Stadtverwaltung beim Treffen mit kritischen Bürgern jetzt Zugeständnisse gemacht, die den Zustand der letzten Ruhestätte verbessern sollen. Die Stadt will neue Bäume pflanzen und Bänke aufstellen.

Der Bericht über die Kritik von zwei Heeßeler Frauen an dem aus ihrer Sicht schlechten Zustand des Friedhofs habe der Friedhofsverwaltung Beine gemacht. Drei Mitarbeiter machten sich auf den Weg nach Heeßel. Ortsvorsteher Heiko Reißer ( CDU) hatte im Rathaus um den Gesprächstermin gebeten, nachdem der Friedhof zum wiederholten Male in einer Bürgerversammlung des Dorfs für Gesprächsstoff gesorgt hatte.

Ortsvorsteher kritisiert Kritikerinnen des Friedhofs

Die Schilderungen der Teilnehmer des Treffens gehen auseinander. Die Stadt spricht von zwölf Teilnehmern, die Kritikerinnen, die ein Gedächtnisprotokoll fertigten, von etwa 20 interessierten Heeßelern, die gekommen seien. Ortsvorsteher Reißer will auf Nachfrage einen ordentlichen und gepflegten Friedhof gesehen haben. Die Kritikerinnen sind seiner Meinung nach übers Ziel hinausgeschossen.

Zur Galerie Bäume und Hecken sind eine Mangelerscheinung: Der Friedhof im Burgdorfer Ortsteil Heeßel wirke ungepflegt und lieblos angelegt, kritisieren Bürgerinnen.

Und sie hätten Gegenwind zu spüren bekommen von anderen Heeßelern, die mit dem Friedhof, so wie er ist, zufrieden seien, sagt Reißer. Ein mit der Burgdorfer Friedhofskultur vertrauter Unternehmer allerdings, der namentlich nicht genannt werden will, bestätigt indessen, dass sich die städtischen Friedhöfe im Gegensatz etwa zu dem der Kirche an der Uetzer Straße „deutlich zu ihrem Nachteil entwickelt“ hätten, seit die Stadt vor einigen Jahren die Pflege wieder selbst übernommen hat.

Informationen gelangen nicht ins Rathaus

Weil er sich übergangen fühlte, forderte Reißer die Friedhofskritikerinnen zu einer Entschuldigung auf. Sie hätten eine aus seiner Sicht unangemessene Schärfe in die Angelegenheit gebracht. Umgekehrt werfen die Frauen dem Dorfkümmerer vor, dass er selbst mit Fotos belegte Kritik am Friedhof seit Jahren nicht an die Stadtverwaltung weitergegeben haben soll. Tatsächlich wunderte sich auch die für die Grünflächen der Stadt zuständige Rathausmitarbeiterin Stefanie Riessler, dass einzig Weferlingsen das Angebot wahrgenommen habe, über die Friedhöfe in den Ortsteilen und die veränderte Trauerkultur zu sprechen.

Um einen neuen Zaun errichten zu können, soll es nach Darstellung der Stadtverwaltung notwendig gewesen sein, die Hecke plattzumachen, die den Friedhof bisher gegen den Acker im Westen abschirmte. Quelle: Joachim Dege

Die Stadt räumt inzwischen ein, dass bei lang anhaltender Trockenheit im Sommer wenig ansehnliche, vertrocknete Stellen entstanden seien. Weil die Stadt aber nur drei Mitarbeiter hat, die ihre acht Friedhöfe mit einer Fläche von 14 Hektar pflegen, sei eine flächendeckende Bewässerung nicht möglich und aus Umweltgründen auch nicht geboten. Die Frauen – Katrin Bittner hat auf dem Friedhof acht Gräber von Angehörigen, Annette Blickslager drei – erboten sich, Bäume und Hecken zu wässern, wenn ein Schlauchanschluss an einer der Wasserstellen installiert würde. Die Stadt will das jetzt prüfen.

Zugesagt hat die Stadt, neue Bäume anzupflanzen und weitere Bänke zum Verweilen aufzustellen. Die Bäume will sie noch dieses Jahr bestellen. Laut Riessler hatte die Stadt alte Fichten gefällt, um die Kapelle sichtbar zu machen. Aber auch alte Birken an den Friedhofsrändern seien verschwunden und sind nicht nachgepflanzt worden, beklagen Bittner und Blickslager.

Bänke stehen an wenig attraktiven Plätzen

Im Nordteil des Friedhofs, der spärlich belegt ist mit Gräbern, will die Stadt Blumenwiesen einsähen und dann nur noch ein- bis zweimal im Jahr mähen, um etwas für die Artenvielfalt zu tun. Schon jetzt gibt es Bänke auf dem Friedhof. Allerdings stehen die an im Sommer wenig einladenden Plätzen in der prallen Sonne und direkt neben Abfallbehältern. Von dort lässt sich in Ermangelung von Büschen und hohen Bäumen, die den Friedhof früher einrahmten, allenfalls der kahle Acker nebenan und der Verkehr auf der früheren Bundesstraße 188 beäugen.

Von gärtnerischer Ehrfurcht vor dem Ehrendenkmal für die gefallenen Heeßeler ist im Eingangsbereich des Friedhofs nichts zu entdecken. Quelle: Joachim Dege

Der Anmutung des Friedhofs als Platz zum Trauern zuträglich sein dürfte zudem, dass die Stadt die Gräberreihen im vorderen und mittleren Bereich wieder auffüllen will, bevor sie Bestattungen im Norden zulässt – auch das eine zentrale Forderung der Kritikerinnen, die sich zudem wünschten, alte Grabsteine als Teil der Dorfgeschichte auf dem Friedhof zu belassen. Das sei zwar möglich, müsse vom Rat aber beschlossen werden. Es fielen Kosten an. Diese seien Hinterbliebenen gegebenenfalls über Gebühren in Rechnung zu stellen, teilt die Stadt dazu mit.

