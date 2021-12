Hänigsen/Burgdorf

Ein sechsmonatiges soziales Training müssen zwei Brüder aus Hänigsen absolvieren, die im August vergangenen Jahres einen heute 18-Jährigen bei einer Schlägerei schwer verletzt haben. Bei der Auseinandersetzung brach einer der beiden dem Opfer dreimal den Unterkiefer, sodass Ärzte den jungen Mann mehrfach operieren und dabei Metallplatten als Fixierung einsetzen mussten. Zunächst hatte die Staatsanwaltschaft die Brüder – heute 21 und 17 Jahre alt – wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt, dieser Tatvorwurf habe sich so nicht bestätigt, sagte Richter Klaus von Tiling nach der Beweisaufnahme in zwei Verhandlungen.

So habe Befragung der Zeugen unter anderem ergeben, dass die Brüder nicht, wie zunächst angenommen, gemeinschaftlich gehandelt hätten. Das habe sich zudem auch anhand eines Videos gezeigt, das ein Nachbar aufgenommen hatte. Demnach waren der ältere Bruder und das spätere Opfer zunächst an der Kieskuhle aneinandergeraten, einer verbalen Auseinandersetzung mit Beleidigungen und Rempeleien folgte die körperliche. Beide Kontrahenten wurden nach Aussage von Zeugen getrennt, trafen dann aber an der Bushaltestelle vor einem Discounter erneut aufeinander und setzten den Streit fort.

Nachbar filmt die Schlägerei

Obwohl die Erinnerung der meisten Zeugen große Lücken offenbarte, die von Tiling mit Staatsanwaltschaft und zwei Schöffen zu schließen versuchte, zeichnete sich nach Einschätzung des Gerichtes ab, dass es der 18-Jährige durchaus auf die Schlägerei abgesehen hatte. Denn der 21-Jährige ging – abgedrängt durch Bekannte – zu seinem Wohnhaus, sodass das Opfer in dieser Situation den Konflikt hätte beenden können. Stattdessen folgte er dem Kontrahenten bis zum Haus der Eltern, wo die Schlägerei dann eskalierte. So eilte der 17-Jährige dem Bruder zu Hilfe und trat dem ein Jahr älteren Opfer mit dem Fuß ins Gesicht, damit verursachte er die schweren Verletzungen. „Es gab ein Geräusch, als wenn Knochen brechen“, sagte ein Zeugen am ersten Verhandlungstag.

Nach Rücksprache mit der Jugendgerichtshilfe verurteilt das Schöffengericht die Brüder jeweils zu einem sechsmonatigen Sozialtraining. Der 21-Jährige, bislang ohne Ausbildung und Beruf, muss zudem drei Gespräche bei Pro Beruf wahrnehmen: „Es geht darum, seine momentane Lebenssituation zu verbessern“, sagte von Tiling. Für den Jüngeren gilt dies nicht: Er absolvierte zurzeit eine Ausbildung als Metallbauer.

Von Antje Bismark