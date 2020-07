Hülptingsen

Braucht der Stadtteil Hülptingsen mit seinen 1141 Einwohnern einen Ortsrat? Das Votum einer Bürgerversammlung auf dem Hof von Landwirt und Ortsvorsteher Cord-Heinrich Schweer fällt eindeutig aus. Annähernd 100 Interessierte stimmten am Sonnabend per Handzeichen für eine entsprechende Initiative.

Die große Beteiligung an der Debatte ist schon deshalb bemerkenswert, weil die Versammlung unter Einhaltung aller coronabedingten Hygiene- und Abstandsregeln über die Bühne gehen musste. Ortsvorsteher Schweer erinnerte in seiner Begrüßungsrede daran, dass die nicht enden wollende Diskussion mit Rat und Verwaltung über die Installation einer Fußgängerampel an der Ortsdurchfahrt den Stein überhaupt erst ins Rollen brachte. Sieben Bewohner des Neubaugebietes hätten sich mit dem Wunsch, einen Ortsrat zu gründen, an ihn gewandt.

Ortsvorsteher Schweer : Bürger wollen mitwirken

Ortsvorsteher Cord-Heinrich Schweer begrüßt die Besucher der Bürgerversammlung in Hülptingsen. Quelle: Sybille Heine

„Ich habe das nicht als Kritik an meiner Arbeit als Ortsvorsteher verstanden, sondern als ein Angebot zur Mitwirkung. Das ist in Zeiten von Politikverdrossenheit ein gutes Signal“, sagte Schweer, der sich als klarer Befürworter der Initiative von Marion Brockmüller, Christina Wiese, Andreas Jürß, Sven Wessarges, Markus Hinz und Matthias Wahlen zu erkennen gab.

Schweer machte außerdem deutlich, dass wenig Zeit bleibt, um das Vorhaben anzuschieben. Ein Ortsrat könne nur zu Beginn einer Legislaturperiode installiert werden, erklärte er. Die nächste Kommunalwahl sei im Herbst 2021. „Die Entscheidung über einen Ortsrat in Hülptingsen liegt beim Rat der Stadt Burgdorf. Sie müsste bis Ende April nächsten Jahres getroffen werden und zwar mit einer Zweidrittelmehrheit. Das ist eine hohe Hürde“, sagte der Ortsvorsteher.

Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) sehe das Ortsratsprojekt kritisch, weil es personelle Ressourcen in der Verwaltung binde und Geld koste, berichtete Schweer, der der gleichen Partei angehört wie der Verwaltungschef. Ein weiteres Gegenargumente brachte Versammlungsbesucher Volkhard Kaever vor. Er ist Vorsitzender der Wählergemeinschaft Schillerslage (WGS) und Mitglied des Rates der Stadt. „Ortsräte verlangsamen Prozesse. Es ist besser, sich direkt für den Stadtrat nominieren zu lassen“, argumentierte Kaever.

„Demokratie ist unbezahlbar“

Die Ortsratbefürworter hielten dagegen. Andreas Jürß entgegnete mit Blick auf mögliche Mehrkosten, die ein Ortsrat verursachen könnte: „Demokratie ist unbezahlbar. Ein Ortsrat ist pure Basisdemokratie. Wir wollen über den Bau eines neuen Feuerwehrhauses, die Nachnutzung des alten Gebäudes, die Verkehrsanbindung des Ortes und einen möglichen Windpark mitentscheiden“, forderte er. „Es ist gut, wenn sich die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen. Ein Hülptingser Ortsrat hätte fünf Mitglieder. Ein Ortsvorsteher ist immer Einzelkämpfer“, sagte Marion Brockmüller.

Die Initiativgruppe will nun weitere Unterstützer suchen. Als Ansprechpartner fungiert Ortsvorsteher Cord-Heinrich Schweer. Die Bürgerversammlung soll ein erster Schritt auf dem Weg zu einem möglichen Ortsrat in Hülptingsen gewesen sei, ließen die Initiatoren wissen.

Von Sybille Heine