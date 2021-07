Burgdorf

Als letzten Burgdorfer Beitrag zum regionsweiten Klangkunstfestival „IntraRegionale“ veranstaltet der Kulturverein „Scena“ am Freitag, 9. Juli, ab 20 Uhr ein Jazzkonzert unter freiem Himmel im Garten hinter dem Burgdorfer Schloss. Das ursprünglich unter der Hochbrücke geplante Konzert musste wegen der Corona-Anforderungen in den geschützteren Rahmen des Schlossgartens verlegt werden. Dort ist am Freitagabend das Lennart-Smidt-Trio zu hören.

Der Namensgeber ist in Burgdorf als ebenso virtuoser wie kreativer Keyboarder und Pianist bekannt, heißt es in einer Ankündigung. Er wird von dem Bassisten Kilian Alberti und dem Multi-Instrumentalisten John Winston Berta begleitet, der schon mit 16 Jahren Mitglied des Jugendjazzorchesters Niedersachsen wurde. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, „Scena“ bittet allerdings um Anmeldung per E-Mail an die Adresse scena@web.de sowie um den obligatorischen Mund-Nasenschutz.

Von Achim Gückel