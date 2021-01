Burgdorf

Ein Tag der offenen Tür ganz digital – das klingt erst einmal seltsam. Darum waren Berko und Imke Meyer, die das Tanzstudio B5 in Burgdorf und weitere Studios in Hänigsen, Meinersen und Schwarmstedt betreiben, positiv überrascht von der großen Resonanz. „Wir haben mit unserer Online-Tür einen Nerv getroffen“, berichtet Berko Meyer zufrieden. Seit elf Monaten wird in seinen Studios digital unterrichtet.

Viele Tanzbegeisterte nutzten die Gelegenheit, per Zoom-Meeting an einem oder mehreren der insgesamt zwölf live übertragenen Workshops teilzunehmen. Das Studioteam präsentierte neun Stunden Tanz und Bewegung zur Musik. Tänzer, die ihre Kamera eingeschaltet hatten, waren in einem Bildstreifen über der Aufzeichnung aus dem Studio eingeblendet und boten einen Blick in ihr heimisches Wohn- oder Arbeitszimmer. Wer wollte, konnte auch einfach nur zusehen.

Katrin Falke und ihre Tochter Tessa (12) üben im digitalen Kurs die ersten Linedance-Schritte. Quelle: privat

Das Sofa hat gestört

Die Teilnehmerinnen Katrin Falke und ihre Tochter Tessa starteten mit Bokwa-Fitness in den Morgen. „Die Übungen waren ganz schön anstrengend“, berichteten sie anschließend. Mit Linedance ging es weiter. „Ich wollte das gern mal ausprobieren. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Die Trainerin Sarah Pfohl hat die Schritte gut erklärt und dann die Elemente zu einer Choreografie zusammengebaut“, sagte Katrin Falke. Gestört habe nur das Sofa, an das sie immer mal wieder angeeckt sei. Sie könne sich auch vorstellen, sich für einen Linedance-Kurs anzumelden.

Der Tag der offenen Tür war damit für die Falkes aber noch nicht vorbei. Tochter Tessa, die seit vier Jahren Hip-Hop tanzt, wollte sich dieses Onlineangebot nicht entgehen lassen. Ihre Eltern planten, sich nach dem Mittagessen und einem Spaziergang wieder bei Discofox und Salsa einzuloggen. Um zu überprüfen, ob die Teilnehmer mit den Schrittfolgen zurechtkamen, schaute Sarah Pfohl einige Male auf ihren Bildschirm mit den eingeblendeten Teilnehmern.

Katrin Falke und ihre Tochter Tessa (12) machen erste Erfahrungen mit dem Linedance. Quelle: privat

Chatteilnehmer loben Aktion

In einem Chat konnten die Gäste beim Tag der offenen Tür direkt ein Feedback geben. Die Reaktionen waren überwiegend positiv. „Tolle Aktion, ihr seid der Wahnsinn, wann gibt es Onlinekurse?“, war dort zu lesen. Ab sofort wird ein Anmeldetool auf der Homepage der Tanzschule die-tanzstudios.de freigeschaltet, über das sich Interessierte wöchentlich für einen Kurs anmelden können.

Reimund Steege und seine Frau Carola, leidenschaftliche Latein-Tänzer, nutzten den Tag der offenen Tür, um in den Agilando-Workshop hineinzuschnuppern. Das Angebot für aktive Senioren bietet eine Kombination aus tänzerischer Gymnastik mit unterschiedlichen Schrittfolgen. Nach dem Kurs fühlte sich Reimund Steege entspannt. „Das Konzept gefällt mir. Die Koordinationsübungen sind durchdacht. Meine Frau und ich haben etwas Neues entdeckt“, sagte er.

Reimund Steege schnuppert in den Agilando-Onlineworkshop hinein und findet Gefallen an den Koordinationsübungen. Quelle: privat

Teilnehmerin: Tanzlehrer machen ihre Sache gut

Auch Ann-Christin Bertke und ihr Partner Felix Barra genossen die Teilnahme am Discofox-Workshop. „Die beiden Tanzlehrer Jana Stoll und Lennart Grove haben das toll gemacht. Wir sind richtig ins Schwitzen gekommen. Daraus können wir mehr machen“, sagte Bertke. Berko Meyer hat für die Zukunft noch weitere Ideen. Er plant einen deutschlandweiten Cha-Cha-Cha-Weltrekord mit mehr als 500 Teilnehmern gleichzeitig – und natürlich online.

