Burgdorf

Die dunkle Jahreszeit hat begonnen – und damit steigt die Gefahr von Wohnungseinbrüchen. Allein in diesem Jahr gab es in Burgdorf bisher sieben Einbruchsversuche und Einbrüche in Wohnungen und Häuser, in den Nachbarkommunen Lehrte und Isernhagen waren es 21 und zehn. In Burgwedel registrierte die Polizei bisher fünf, in Uetze vier Delikte.

Die Zahl der Wohnungseinbrüche war aufgrund der Pandemie zuletzt stark gesunken. Doch Michael Plate und Uwe Bollbach von der Polizeiinspektion Burgdorf rechnen damit, dass sich dies angesichts der Rückkehr vieler Beschäftigter aus dem Homeoffice und zunehmender Reisen ändern wird.

In der gesamten Region Hannover gab es zuletzt rund 2300 Wohnungseinbrüche im Jahr 2018, 1800 im Jahr 2019 und 1400 im Jahr 2020. Die Aufklärungsquote lag bei durchschnittlich rund 20 Prozent. Oft werden Fälle erst Jahre später aufgrund eines Treffers mit am Tatort gefundenen DNA-Spuren aufgeklärt. Zuletzt hatte ein Fall für Aufsehen gesorgt, bei dem eine vor knapp fünf Jahren an einer Getränkedose gesicherte Speichelprobe einen Einbrecher überführt hatte, der im November 2016 in eine radiologische Praxis an der Norderneystraße eingedrungen war. Der Täter hatte wegen eines anderen Delikts eine DNA-Probe abgegeben – und wurde schließlich durch einen Treffer in der Datenbank zu dem lange zurückliegenden Einbruch in Burgdorf überführt.

Ein einfacher Schraubenschlüssel ist das Werkzeug, dass Einbrecher am häufigsten benutzen, um Fenster oder Türen aufzuhebeln. Quelle: Frank Rumpenhorst

„So eine Spur würde ich mir oft wünschen“, sagt Michael Plate. Der Kriminalhauptkommissar gehört der Ermittlungseinheit Wohnungsdiebstahl an. Wenn man seinen Namen googelt, findet man ihn nicht. Da er auch im „operativen Geschäft“ tätig sei, möchte er sein Gesicht nicht in der Zeitung zeigen; das wäre schlecht für ihn und seine Arbeit.

Aufwendige Ermittlungsarbeit vor Ort

Wird in Burgdorf oder den umliegenden Kommunen in eine Wohnung eingebrochen, sind Plate und seine Kollegen gefragt. Wie groß ihre Einheit ist, will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht verraten. Zunächst sichert der Kriminaldauerdienst alle Spuren am Tatort, etwa Fingerabdrücke oder Haare, Bluttropfen, Schweißrückstände oder Hautschuppen – aus diesen lässt sich die DNA des Trägers decodieren. Danach entscheidet die Ermittlungseinheit, welche gesicherten Spuren an das Landeskriminalamt geschickt, ausgewertet und gespeichert werden.

„Man muss sich in den Täter hineinversetzen“, sagt Plate. Er besucht jeden Tatort, für den er zuständig ist, noch einmal selbst. Dort überlegt der Hauptkommissar: Welche Route hat der Täter eingeschlagen, welche Gegenstände hat er wahrscheinlich berührt? Welche Dinge gehören hier nicht hin und könnten von dem Einbrecher stammen? Welche der gefundenen Spuren könnten relevant sein?

Manchmal findet Plate auch neue Spuren. Jüngst konnte er mit einer selbst gesicherten DNA-Spur dabei helfen, zwei Brüder zu überführen, die nicht nur in Burgdorf, sondern auch in Uetze in ein Haus eingebrochen waren. Sie wurden beide verurteilt. „Die Indizienkette hat gepasst“, sagt Plate schlicht. So etwas motiviere ihn.

Gravierende Folgen für Betroffene

Nach der Sichtung der Spuren geht die Arbeit der Einheit Wohnungseinbruch weiter. Oft seien die Täter Menschen, die selbst keinen privaten Rückzugsraum kennengelernt haben und die dramatischen Folgen ihrer Taten nicht abschätzen könnten, erklärt Plate. Er erzählt von einem Mann, der mehrere Einbrüche verübt haben soll und dafür vor Gericht stand. „Der Mann wusste nicht, was er den anderen Menschen damit angetan hat.“

Wenn man das Haus länger verlässt, sollte man die Fenster geschlossen halten, raten die Polizeibeamten. Denn geöffnete Fenster lassen sich besonders einfach aufhebeln. Quelle: Philipp von Ditfurth/dpa

„Wenn irgendwo eingebrochen wird, ist die ganze Nachbarschaft beunruhigt“, sagt Uwe Bollbach. Der Hauptkommissar gehört zum Präventionsteam der Polizei. Am schlimmsten treffe es natürlich die Bewohner, in deren privaten Raum eingebrochen wurde, sagt der Experte. Manche waschen danach ihre gesamte Wäsche, andere sind so verunsichert oder traumatisiert, dass sie umziehen. „Letztens hat mir ein Opfer erzählt, dass es nach dem Einbruch sämtliche Türgriffe im Haus gewechselt hat – seine Frau konnte den Gedanken nicht ertragen, dass die Einbrecher sie angefasst hatten“, sagt Bollbach.

Aufmerksame Nachbarn sind wichtig

Seine Aufgabe ist es, die Bevölkerung darüber aufzuklären, wie sie sich vor Einbrüchen schützen können. Jetzt, zur dunklen Jahreszeit, steige die Gefahr dieser Delikte wieder. „Dunkelheit schützt“, sagt Bollbach und meint damit die Täter. Eine wachsame Nachbarschaft wiederum schütze vor Einbrüchen. Der Kommissar rät Anwohnerinnen und Anwohnern, aufmerksam zu sein. Gibt es zum Beispiel Fußgänger oder Autofahrer, die sich komisch verhalten? Klingelt jemand und stellt seltsame Fragen oder erkundigt sich nach dem Nachbarn? „Niemand möchte einen Blockwart, aber wenn Anwohner ein seltsames Gefühl haben oder ihnen etwas komisch vorkommt, sollten sie die Polizei rufen oder es sich zumindest notieren.“ Für Ermittler wie Plate können solche Hinweise – etwa auf verdächtige Autos samt Kennzeichen, die zu bestimmten Zeitpunkten am Tatort geparkt waren – entscheidend sein.

„Ein einfacher Schraubenschlüssel ist das häufigste Werkzeug von Einbrechern": Kommissar Uwe Bollbach berät Bürgerinnen und Bürger, wie sie ihre Häuser vor Einbrüchen sichern können. Quelle: Nadine Wolter

Allein auf Videoüberwachung zu setzen, hält Bollbach für wenig sinnvoll. „Im schlechtesten Fall können Sie dann dabei zusehen, wie bei Ihnen eingebrochen wird.“ Wichtiger sei, die Fenster mit einem Aufhebelschutz und Türen mit mehreren Verriegelungspunkten zu versehen, um den Tätern das Einbrechen so schwer wie möglich zu machen. „Nach fünf Minuten gibt der Täter in der Regel auf“, sagt Bollbach.

Immer wieder komme es vor, dass Menschen selbst zum Nachbarhaus laufen, um Einbrecher zu stellen, berichtet er. Davon warnen die beiden Beamten eindringlich. Einbrecher trügen oft einen Schraubenschlüssel bei sich, und „wenn Täter sich in die Enge getrieben fühlen, kann dieser zur Waffe werden“, sagt Plate. Betroffene sollten keine Scheu haben, die Nummer 110 anzurufen, wenn sie verunsichert sei, betont Bollbach.

Beratung für Interessierte

Am Donnerstag, 14. Oktober, bietet die Polizei eine Telefonberatung unter anderem zum Thema Wohnungseinbrüche an. Interessierte können sich von 10 bis 18 Uhr darüber aufklären lassen, wie sie ihren Wohnraum einbruchssicher machen. Wer zu dem Termin keine Zeit hat, dem empfiehlt Bollbach, sich auf der Webseite www.k-einbruch.de über Sicherungsmöglichkeiten zu informieren.

Die Installation von sogenannten „Pilzköpfen“ macht es Einbrechern viel schwieriger, geschlossene Fenster aufzuhebeln. Quelle: Nadine Wolter

Oft genügten kleine Nachbesserungen, um ein Haus zu sichern, betontFachmann Plate. Etwa ein Holzbolzen an der Terrassentür, sodass diese nicht aufgeschoben werden kann, ein Riegel vor der Wohnungstür oder sogenannte Pilzköpfe in den Fenstern, die das Öffnen erschweren. „Sicherheit muss nicht teuer sein.“

Von Nadine Wolter