Steinwedel/Burgdorf

Da fuhr offenbar ein Schutzengel mit: Ein 18-Jähriger aus Burgdorf und dessen 46-jährige Mutter haben am Donnerstagnachmittag einen spektakulären Autounfall bei Steinwedel mit nur leichten Verletzungen überstanden. Das Auto, an dessen Steuer der junge Mann gesessen hatte, ist nach dem Crash vollständig demoliert. Die Polizei sucht nun nach einem Zeugen, der nähere Auskünfte über den genauen Hergang des Unfalls geben könnte.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 18-Jährige gegen 16.30 Uhr von Steinwedel aus kommend auf der Kreisstraße 123 in Richtung Burgdorf unterwegs gewesen. Dabei überholte er zwei andere Autos und gefährdete dabei einen entgegenkommenden Radfahrer. Schließlich geriet der VW Passat mit dem 18-Jährigen am Steuer in der Linkskurve am Wäldchen Heister, noch auf der Gegenspur fahrend, ins Schleudern und kam nach rechts von der Straße ab. Der Wagen überschlug sich dann offenbar wiederholt und landete mehrere Meter von der Fahrbahn entfernt zwischen den Bäumen.

Unfall im Heister: Mutter und Sohn erleiden leichte Blessuren

Nach Einschätzung eines Polizeisprechers hatten der junge Mann und seine Mutter dabei noch großes Glück, dass der Wagen nicht gegen einen der dicken Bäume in diesem Bereich des Waldes prallte. Beide erlitten leichte Blessuren und waren auch in der Lage, das Autowrack allein zu verlassen. Die Polizei beziffert den Schaden an dem Wagen auf etwa 15.000 Euro, der Radfahrer blieb unverletzt. Ob der junge Autofahrer zu schnell unterwegs gewesen war, ist noch unklar.

Die Polizei sucht nun einen Zeugen des Unfalls. Dabei handelt es sich um den Fahrer des vermutlich silberfarbenen VW, welchen der 18-Jährige überholt hatte. Der Mann hatte nach dem Unfall zwar noch kurz angehalten und seine Hilfe angeboten, war dann aber weitergefahren, ohne seine persönlichen Daten zu hinterlassen. Die Polizei weist darauf hin, dass der Mann lediglich als Zeuge gesucht wird und er sich mit seinem Verhalten nicht strafbar gemacht hat. Er möge sich, ebenso wie mögliche andere Zeugen, beim Verkehrsunfalldienst in Hannover unter Telefon (0511) 1091888 melden.

Feuerwehr rückt mit Großaufgebot an

Der Unfall im Heister hatte am Donnerstag auch für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. 47 Einsatzkräfte aus Steinwedel, Aligse und Lehrte rückten in neun Fahrzeugen an. Zunächst sei unklar gewesen, ob die beiden Insassen des Passat eingeklemmt seien, heißt es in einer Mitteilung der Stadtfeuerwehr. „Wie durch ein Wunder hatten beide Insassen einen großen Schutzengel“, heißt es darin weiter. Mutter und Sohn hätten das Fahrzeug selbstständig verlassen können.

Nach Einschätzung der Feuerwehr war der ins Schleudern geratene VW Passat vermutlich gegen einen Fahrbahnbegrenzung aus Beton gestoßen und dadurch in die Luft geschleudert worden.

Von Achim Gückel