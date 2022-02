Lehrte/Burgdorf/Uetze

Auch die FDP schickt jetzt einen Direktkandidaten für die Landtagswahl am 9. Oktober ins Rennen. Mitglieder der Partei aus Lehrte, Burgdorf und Uetze (Wahlkreis 29) haben jetzt den 59-jährigen Verwaltungswissenschaftler Holger Kettner nominiert. Er lebt in Arpke und gehört dort seit vergangenem Herbst dem Ortsrat an. Seit 2020 ist Kettner stellvertretender Vorsitzender der Lehrter FDP. Bei der parteiinternen Wahl im Immenser Gasthaus Scheuers Hof setzte er sich gegen den Mitbewerber Fabian Fischer aus Immensen durch. Auch Kettner ist Vize-Vorsitzender der FDP in Lehrte.

Stadtverbandschefin Annette Sturm-Werner spricht von einem knappen Ergebnis bei der Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern aus den Nachbardörfern. Genaue Zahlen nennt sie aber nicht. Beide Kandidaten hätten sich zuvor in Zoom-Konferenzen online den Parteimitgliedern in Lehrte, Burgdorf und Uetze vorgestellt. Zur Nominierungsveranstaltung in Immensen seien dann 13 Liberale erschienen, sagt Sturm-Werner.

Drei Kandidaten im Wahlkreis 29 stehen fest

Das besondere Engagement und Interesse Kettners verortet die Stadtverbandsvorsitzende im Bereich der Bildungspolitik sowie der Wirtschaft und der Digitalisierung von Verwaltung. Der Arpker habe insbesondere durch seinen ehrenamtlichen Einsatz und seiner langjährigen Verbundenheit zur FDP überzeugt. Schon in seiner Jugend sei er Mitglied der Jungen Liberalen gewesen.

Mit Kettner stehen nun im Wahlkreis 29 drei Direktkandidaten fest. Alle kommen aus Lehrte. Die Grünen hatten unlängst den 36-jährigen Christian Gailus aus Lehrte nominiert. Für die CDU tritt die 55-jährige Heike Koehler aus Ahlten an.

Von Achim Gückel