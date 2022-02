Lehrte/Burgdorf/Uetze

Heike Koehler aus Ahlten soll es für die CDU richten. Parteimitglieder aus Lehrte, Burgdorf und Uetze haben die 55-Jährige jetzt in einer Urwahl zu ihrer Kandidatin für den Wahlkreis 29 bei der Landtagswahl am 9. Oktober gekürt. Die CDU-Stadtverbandsvorsitzende aus Lehrte, Bezirksvorsitzende der Frauen-Union und Ortsbürgermeisterin von Ahlten, setzte sich in der Urwahl gegen ihren 26-jährigen Mitbewerber Jonas Schlossarek aus Lehrte durch. Koehler erreichte 61,7 Prozent der Stimmen.

Zur Mitgliederversammlung im THW-Gebäude in Burgdorf waren am Donnerstagabend mehr als 100 Mitglieder gekommen – unter ihnen auch der Bundestagsabgeordnete und Bundesvorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban. Sie alle mussten sich am Eingang einem Corona-Schnelltest unterziehen. Der Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion in Lehrte, Marcel Haak, schlug Koehler zur Wahl vor. Jannik Ricke von der Jungen Union in Uetze bat um die Nominierung von Schlossarek.

Koehler will eine leidenschaftliche CDU sehen

Während Koehler im Vorfeld die symbolische Unterstützung des Lehrter CDU-Vorstands sowie der Frauen-Union und der Jungen Union erhalten hatte, hatte Jonas Schlossarek, Neffe des CDU-Regionsfraktionschef Bernward Schlossarek, unter anderem in sozialen Netzwerken für sich geworben.

Jonas Schlossarek unterliegt im parteiinternen Nominierungsduell. Quelle: privat

In ihrer Nominierungsrede appellierte Koehler an die CDU-Mitglieder der drei Nachbarkommunen, Geschlossenheit sowie Leidenschaft zu zeigen und gemeinsam klare politische Position als „Partei der Mitte mit christlich-demokratischem Leitbild“ zu beziehen. In ihrer Bewerbungsrede betonte sie, dass sie ihre Arbeitsschwerpunkte stets in den Bereichen Bildung und Familie, Jugend und Senioren gesetzt habe. Das wolle sie auch im Landtag so tun, wenn sie gewählt werde, sagte Koehler. In Lehrte ist die 55-Jährige unter anderem Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses.

Digitalisierung, Verkehrspolitik, Energiewende

Koehler nannte zudem einige Handlungsfelder, in denen Niedersachsen „zukunftsfester“ werden müsse und wo es dringenden Aufholbedarf gebe – etwa in den Bereichen Digitalisierung und Verkehrspolitik. In Sachen Energiewende müsse es insbesondere darum gehen, die derzeit zu langwierigen Planungs- und Genehmigungsverfahren zu verkürzen.

Nach ihrer Nominierung mahnte Koehler ihre Parteifreunde in Lehrte, Burgdorf und Uetze dazu, nun geschlossen gemeinsam zu kämpfen. Bei der Landtagswahl 2017 hatte die CDU den Wahlkreis 29 an die Uetzer Sozialdemokratin Thordies Hanisch verloren. Dass es bei der Urwahl zu einem Duell zweier Lehrter Christdemokraten gekommen ist, nannte Koehler am Freitag einen Vorgang lebendiger Demokratie in der CDU. Der 26-jährige Schlossarek, der schon seit 2016 im Rat der Stadt Lehrte sitzt und Vorsitzender des Ortsvereins in der Kernstadt ist, bekannte, es habe „im ersten Anlauf nicht gereicht“. Er werde aber „am Ball bleiben“.

Von Achim Gückel