Ein Demonstrationszug mit rund 170 Anhängern des in der Türkei in Haft sitzenden Gründers der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), Abdullah Öcalan, ist am Wochenende durch Ahlten, Lehrte und Burgdorf gezogen. Der Protestmarsch wurde von einem Großaufgebot der Polizei begleitet und blieb friedlich.