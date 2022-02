Lehrte/Burgdorf/Uetze

Der Lehrter Ratsherr Christian Gailus will für die Grünen in den Niedersächsischen Landtag einziehen. Parteimitglieder aus Lehrte, Burgdorf und Uetze haben den 36-Jährigen jetzt mit großer Rückendeckung zum Direktkandidaten im Wahlkreis 29 gewählt. In der abschließenden Abstimmung per Brief erhielt er 97 Prozent der abgegebenen Stimmen. Zuvor waren es in einer Online-Mitgliederversammlung sogar 100 Prozent gewesen. Einen Gegenkandidaten hatte Gailus nicht.

Der Kandidat dankt den Mitgliedern der Grünen aus Lehrte, Burgdorf und Uetze nun für das Vertrauen und die Unterstützung. „Ich trete an, um gemeinsam mit den Mitgliedern der Grünen für einen nachhaltigen Politikwandel zu werben. Politik in Niedersachsen kann mehr leisten als wir derzeit erleben“, schreibt Gailus nun in einer Presseerklärung. Seinen politischen Schwerpunkt sieht er in der Familien- und Sozialpolitik. Unter anderem wolle er für „eine höhere Verfügbarkeit qualitativ hochwertiger Kitaplätze, größere Anstrengungen beim Klimaschutz und insgesamt mehr Verlässlichkeit auf die Politik“ kämpfen.

Forderung nach dritter Kitakraft in Vollzeit

Konkret setzt sich Gailus dafür ein, dass die geplante dritte Betreuungskraft in den Kitas nicht nur 20 Stunden, sondern in Vollzeit vom Land finanziert wird. Auch die geplante bezahlte Ausbildung zur Erzieherin müsse seiner Ansicht nach attraktiver gestaltet werden. „Neben der Quantität, also der Anzahl der verfügbaren Kitaplätze, muss auch die Arbeits- und Betreuungsqualität wieder stärker in den Fokus rücken“, meint der 36-Jährige.

Die drei Kommunen im Wahlkreis 29, also Lehrte, Burgdorf und Uetze, hätten sehr unterschiedlichen Strukturen, meint der Lehrter. Bei vielen politischen Herausforderungen gebe es aber Ähnlichkeiten, etwa bei den sozialen Fragen.

Ratsherr in Lehrte seit 2011

Gailus bezeichnet sich selbst als in der östlichen Region Hannover verwurzelt. Seit 2011 hat er einen Sitz im Rat der Stadt Lehrte. Der 36-Jährige ist verheiratet und arbeitet für den Landesverband der Aidshilfe als Projektmanager und stellvertretender Geschäftsführer. Unter anderem organisiert er landesweite Präventionsmaßnahmen in Sachen sexuelle Gesundheit.

Gailus ist der zweite Landtagskandidat aus Lehrte. Zuvor hatten die Christdemokraten schon in einem Mitgliederentscheid die Ahltener Ortsbürgermeisterin und Vorsitzende des Lehrter CDU-Stadtverbands, Heike Koehler, nominiert. Landtagswahl in Niedersachsen ist am 9. Oktober.

Von Achim Gückel