Kolshorn/Röddensen/Burgdorf

Die Kreisstraße 122 zwischen den beiden kleinsten Ortschaften der Stadt Lehrte wird am Donnerstag, 10. September, Schauplatz für Filmarbeiten. In der Zeit von 10 bis 20 Uhr ist die Strecke voll gesperrt, weil dort ein Autounfall mit Feuerwehreinsatz simuliert wird. Die Aktion steht unter Leitung des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz und ist Teil einer Imagekampagne des Niedersächsischen Innenministeriums für die Feuerwehren in Niedersachsen.

Ziel der Kampagne ist die Gewinnung von ehrenamtlichen Einsatzkräften. Zusätzlich soll sie die Menschen in Niedersachsen über die Organisation der überwiegend ehrenamtlichen Feuerwehren informieren. Der Slogan lautet „Ja zur Feuerwehr", er soll nun durch einen neuen Recruiting-Film für die Feuerwehren im Land Niedersachsen verstärkt werden.

Anzeige

Dreharbeiten auch an der Gartenstraße in Burgdorf

Am Sonnabend, 12. September, gehen die Dreharbeiten für den Imagefilm dann auf der Gartenstraße in Burgdorf weiter. Diese wird von 18 bis voraussichtlich 3 Uhr in der Nacht zum Sonntag zwischen der Feldstraße und der Schulstraße voll gesperrt. Dort wird ein Brand simuliert. Die Polizei weist darauf hin, dass es dort auch zu einer Rauchentwicklung kommen wird.

Von Achim Gückel