Ilten/Köthenwald

Stillstand im Alltag, Vereinsamung, häusliche Gewalt, finanzielle Einbußen bis hin zur Existenzkrise, Sorgen um die eigene Gesundheit oder die der Angehörigen: Die Corona-Pandemie macht vielen Menschen Angst. Vor dem Hintergrund der aktuellen Krise baut das Klinikum Wahrendorff in Ilten und Köthenwald sein Hilfsangebot nun aus und bietet eine Telefonsprechstunde an.

Das Angebot ist kostenfrei und richtet sich an Menschen, die sich in Zeiten der Corona-Krise in seelischer Not befinden. Anrufer haben die Möglichkeit, mit erfahrenen Psychologen, Sozialpädagogen und Ärzten zunächst telefonisch Kontakt aufzunehmen und sich beraten zu lassen. Wenn es sinnvoll erscheint, bekommen die Betroffenen Empfehlungen für eine therapeutische Begleitung. Um die Ratsuchenden durch die besondere Krisenzeit zu begleiten, stehen die Experten darüber hinaus auch im Videogespräch zur Verfügung.

Ängste und Depressionen nehmen zu

„Wir sind im therapeutischen Handeln kreativ und machen vieles möglich, um psychisch erkrankten Menschen Halt zu geben und Hilfesuchende in diesen verunsichernden Zeiten nicht allein zu lassen“, erklärt Professor Marc Ziegenbein, Chefarzt und Ärztlicher Direktor am Klinikum Wahrendorff. In den momentanen Zeiten sozialer Distanz oder gar Isolation sei die seelische Not vieler Menschen groß. Ängste und Depressionen nähmen zu und könnten in persönliche Krisen führen.

Viele Menschen seien bereits vor der Corona-Krise einer ständigen Reizüberflutung durch Informationen ausgesetzt gewesen. Durch das vermehrte Ansehen von Nachrichten-Updates und Social-Media-Feeds würde dies nun häufig noch verstärkt. „Viele berichten, dass sie an gar nichts anderes mehr denken können als an die Gefahren durch das Coronavirus“, berichtet Ziegenbein.

Angebot für Jung und Alt

Das neue Angebot des Klinikums richtet sich daher nicht nur an Menschen mit psychischen Vorerkrankungen, sondern auch ausdrücklich an diejenigen, die erstmals eine psychische Krise erleben – egal ob jung oder alt. Niemand solle sich in diesen schwierigen Zeiten scheuen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. „Dazu möchten wir ermutigen“, betont Ziegenbein.

Die Experten des Klinikums sind montags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr und am Freitag von 9 bis 14 Uhr unter Telefon (0800) 8459390 zu erreichen.

So bewältigen Sie Angst und Stress in der Corona-Krise Professor Marc Ziegenbein, Chefarzt und Ärztlicher Direktor im Klinikum Wahrendorff, gibt fünf Tipps, wie Sie Angst und Stress in der Corona-Krise bewältigen. Bewusster Medienkonsum: Das ständige Anschauen von negativen Corona-Nachrichten kann Ängste verstärken. Stellen Sie sich lieber eine kompakte Auswahl von relevanten und sachlichen Informationen zu bestimmten Uhrzeiten zusammen, oder machen Sie auch mal eine Medienpause. Selbstfürsorge und Achtsamkeit: Strukturieren Sie Ihren Tag. Achten Sie auf gesunde Ernährung und genügend Schlaf, und vergessen Sie auch Dinge nicht, die Spaß machen wie etwa Spazierengehen, Meditieren oder Sport. Konzentration auf positive Dinge: Positive Gedanken sind wichtig. Das können eigene Alltagsmomente und lieb gewonnene Gewohnheiten sein, aber auch die kleinen Gesten aus der Nachbarschaft, von der Familie, von Freunden oder dem geliebten Haustier. Über Ängste und Gefühle sprechen: Kapseln Sie sich nicht völlig ab. Bleiben Sie mit Freunden und Familie über Telefon, Video oder Messenger in Kontakt. Sie werden erstaunt sein, wie häufig auch andere Menschen ähnliche Sorgen und Gefühle haben. Professionelle Hilfe: Scheuen Sie sich nicht, professionelle Hilfe zu suchen, wenn Sie gar nicht weiter wissen. Sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt, mit Vertretern der Kirchengemeinde, psychosozialen Beratungsstellen oder Telefonseelsorgern. Auch wir im Klinikum Wahrendorff haben eine Telefonsprechstunde eingerichtet.

Von Katja Eggers