Burgdorf/Lehrte/Uetze

Der Naturschutzbund (Nabu) ist beim Einsatz für Flora und Fauna unermüdlich. So auch die Ortsgruppe Burgdorf, Lehrte, Uetze. Für die Pflege der Biotope ist zuweilen nicht nur Axt und Säge notwendig, sondern manches Mal auch schweres Gerät. Die Verantwortlichen rufen nun die aktuell 2500 Mitglieder der Ortsgruppe auf, sich an einem Pflegeeinsatz am Sonnabend, 19. Februar, zu beteiligen.

Treffpunkt ist um 9 Uhr auf dem Schützenplatz in Burgdorf, teilt dazu Nabu-Vorstandsmitglied Ernst Schmidt mit. Seinen Angaben zufolge soll in einem Biotop den besonders seltenen Kreuz- und Knoblauchkröten geholfen werden. Diese benötigten für eine erfolgreiche „Nachzucht“ möglichst viele und vor allem warme Flachwasserzonen. Damit die Sonne diese Stellen auch erreichen kann, muss an den Uferrändern der Bewuchs mit Axt und Motorsäge entfernt werden, erklärt der Naturschützer. Fachleute sprechen dann von „Entkusselung“.

Nabu hat auf Grundstücken reichlich zu tun

Und Arbeit hat die Nabu-Ortsgruppe reichlich. Immerhin gebe es im Bereich Burgdorf, Lehrte und Uetze mehr als zehn vereinseigene Grundstücke, hinzu kommen noch einige gepachtete oder für die Pflege kostenlos überlassene Areale, sagt Schmidt.

Wer an dem Arbeitseinsatz teilnehmen will, sollte festes Schuhwerk und Arbeitshandschuhe dabei haben, empfiehlt er. Im Anschluss an die Aktion soll gegrillt werden. Zudem gibt es heiße Getränke. Für weitere Informationen steht Schmidt unter Telefon (05136) 7918 zur Verfügung. Nabu-Sprecherin Margret Schäfer weist zudem darauf hin, dass die Teilnehmer lediglich beim abschließenden geselligen Grillen auf die Corona-bedingten Abstände und Auflagen achten müssten.

Von Sven Warnecke