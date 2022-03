Burgdorf

Dieser Vortrag über Wildbienen sollte eigentlich schon im Februar stattfinden, musste aber wegen der Corona-Pandemie verschoben werden, heißt es von Margret Schäfer, Sprecherin des Naturschutzbundes Burgdorf, Lehrte und Uetze. Jetzt gibt es einen Ersatztermin. Und zwar am Sonnabend, 9. April.

Unter der Überschrift „Wildbienen – faszinierende Vielfalt“, bieten die Naturschützer um 17 Uhr im JohnnyB – im Haus der Jugend – an der Sorgenser Straße 30 in Burgdorf den Vortrag über Wildbienen und ihre Verwandten mit dem Experten Hans-Jürgen Sessner an. Der Eintritt ist frei. Der Naturschutzbund würde sich aber über eine Spende für ein Nabu-Wildbienenprojekt freuen. Falls es die Corona-Bedingungen zulassen steht für Sonnabend, 14. Mai, ein weiterer Vortrag, dann zu den Themen „Wildbienenschutz im Garten und Bau von Nisthilfen“ an.

Besonderer Name: Die Ochsenzungen-Seidenbiene sammelt in einer Blüte Pollen ein. Quelle: Hans-Jürgen Sessner/Nabu

So wichtig sind Insekten für die Natur

Nach Auskunft von Schäfer dürfte es sich mittlerweile herumgesprochen haben, wie wichtig Insekten in der Natur sind. „Eine besondere Rolle spielen dabei die Wildbienen“, sagt er. Doch über das Leben von Wildbienen ist vermeintlich wenig bekannt. Das soll sich in einem Bildervortrag mit faszinierenden Großaufnahmen von Hans-Jürgen Sessner ändern. Weitere Infos gibt es bei dem Experten unter Telefon (05136) 83443 sowie per E-Mail an h.j.sessner@t-online.de.

Wenig bekannt: Die Bunte Blattschneiderbiene bei der Arbeit. Quelle: Hans-Jürgen Sessner/Nabu

Der Fachmann nimmt die Besucherinnen und Besucher mit in die vielfältige Welt der Verwandtschaft der Honigbienen. Neben vielen Bildern von Wildbienen beim Sammeln von Nektar und Pollen an Blüten gibt es auch Einblicke in die Nester von Bienen. Eine Welt, die zumeist verborgen bleibt. Auch einige Wespenarten gehören zur näheren Verwandtschaft der Bienen. Sie ernähren sich von anderen Insekten und werden bei Jagd und Nestbau gezeigt.