Freitag und Sonnabend

Aus Stockholm kommt das Quartett Heavy Feather zum Konzert nach Isernhagen H.B. Quelle: privat

Isernhagen: Auch Kurzentschlossene können am Wochenende in der Blues Garage noch auf ihre Kosten kommen: Für die beiden Konzerte am Freitag und Sonnabend gibt es aktuell noch Karten. An Freitagabend können sich die Beuscher auf Bluesklänge aus Skandinavien von der Band Heavy Feather freuen. Der Auftritt beginnt um 21 Uhr, die Türen öffnen sich um 19 Uhr. Tickets kosten 20 Euro im Vorverkauf und 25 Euro an der Abendkasse. Am Sonnabend geht es dann mit Mitch Ryder, einem Rock-Urgestein aus den USA, weiter. Das Konzert beginnt um 21 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Tickets für Ryders Auftritt an der Industriestraße 3-5 kosten im Vorverkauf 30 Euro und an der Abendkasse 35 Euro. Karten sind zuzüglich Vorverkaufsgebühren in der HAZ-/NP-Geschäftsstelle im CCL, Marktplatz 5 in Langenhagen, oder im Internet auf www.bluesgarage.de erhältlich.

Sonnabend

Die Internationale Band Sound of Hope aus Bantorf musiziert für Frieden und Zusammenhalt. Quelle: privat

Langenhagen: Die Offene Gesellschaft Langenhagen lädt für Sonnabend zu einem Konzert mit der internationalen Band Sound of Hope ein. Der Auftritt ist in Zusammenarbeit mit dem Verein zur Förderung von Jugend und Kultur geplant worden. Die Band, in der deutsche mit geflüchteten Musikern musizieren, tritt ab 19 Uhr im Café Monopol im Haus der Jugend am Langenforther Platz auf. Der Eintritt ist frei.

Burgdorf: In der Neuen Schauburg gibt es am Sonnabend den Debütfilm „Unserer Freitagabende“ von einer Gruppe junger, engagierter Burgdorfer Filmemacher zu sehen. Der Film aus dem Alltag ist ganz nah dran an der Welt der Jugendlichen. Der zusammengewürfelte Cast besteht aus dem tollpatschigen Luke, dem narzisstischen Niklas, dem manischen WG-Vater David und der introvertierten Nora. Die vier versuchen sich in ihrem Alltag mit all seinen Probleme zu behaupten. Ob sie das immer so schaffen, ist eine andere Sache. Der Film beginnt um 15 Uhr. Danach können Besucher mit den Filmemachern diskutieren.

Elena Lössing-Lardin (links) und Stefanie Lallemand freuen sich schon auf ihren zweiten großen Familien-Infotag, für den sie diesmal 34 Aussteller gewonnen haben. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Burgdorf: Im StadtHaus dreht sich am Sonnabend alles um Kinder, Jugendliche und ihre Eltern. Die beiden Burgdorferinnen Stefanie Lallemand und Elena Lössing-Lardin richten zum zweiten Mal ihren Infotag „Was Kids bewegt“ aus. Aussteller auf der Messe sind regionale Unternehmen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Kindern jenseits der Schule einen Raum zum Entfalten zu geben. Der Infotag im StadtHaus und im JohnnyB. an der Sorgenser Straße läuft von 11 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Sonnabend und Sonntag

Am Kunsthandwerkermarkt im Isernhagenhof beteiligen sich wieder viele Aussteller. Quelle: Sybille Heine (Archiv)

Isernhagen: Auf künstlerische und kunsthandwerkliche Produkte können sich die Besucher des Isernhagenhofes am Sonnabend und Sonntag freuen. An beiden Tagen präsentiert Organisator Wolfgang Posorski einmal mehr seinen Qualitäts-Kunsthandwerkermarkt. Dafür kommen wieder zahlreiche Aussteller aus dem gesamten norddeutschen Raum nach Isernhagen F.B. Der Kunsthandwerkermarkt auf dem Isernhagenhof, Hauptstraße 68 in F.B., ist am Sonnabend von 13 bis 18 Uhr, und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 3 Euro, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

Sonntag

Hannover Brass tritt in der Elisabethkirche auf. Quelle: Ingo Rodriguez (Archiv)

Langenhagen: Das Ensemble Hannover Brass gastiert in diesem Jahr bereits zum 14. Mal bei der Soiree in der Langenhagener Elisabethkirche. Zum 20-jährigen Bestehens lädt die Gruppe alle Menschen, die sich für virtuose Blechbläsermusik interessieren, für Sonntag zu einem abwechslungsreichen und klangprächtigen Konzert ein. Ab 17 Uhr gibt es Musik von Barock bis Swing, mit Kompositionen von Giovanni Gabrieli, Wolfgang Amadeus Mozart, Richard Wagner oder auch Joaquin Rodrigo. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.

Claire Huangci spielt beim Burgdorfer Schlosskonzert. Quelle: Mateusz Zahora, Natalia Blejwas

Burgdorf: Wer klassische Musik liebt, sollte diesen Konzertabend nicht verpassen: Am Sonntag erwartet das Publikum der Burgdorfer Schlosskonzerte ein Celloabend der Sonderklasse. Das verspricht der Kulturverein Scena. Zu Gast im Saal des Burgdorfer Schlosses sind an jenem Tag ab 17 Uhr mit der Pianistin Claire Huangci und dem französische Cellisten Tristan Cornut zwei leidenschaftliche und virtuose Kammermusiker. Karten für dieses Konzert gibt es zum Preis von 19 Euro im Vorverkauf in Wegeners Buchhandlung an der Marktstraße, bei der VVV-Geschäftsstelle an der Braunschweiger Straße sowie telefonisch unter der Scena-Servicenummer (0 51 47) 72 09 37. Jugendliche haben wie bei allen Schlosskonzerten freien Eintritt, müssen aber eine Karte reservieren.

Lehrte: Die Schüler der Musikschule Ostkreis Hannover geben am Sonntag ein Ensemblekonzert. Beginn ist um 15 Uhr im Kurt-Hirschfeld-Forum. Der Eintritt ist frei.

Schlemmen und spenden: Im dekorierten Gemeindehaus von St. Petri gibt es wieder leckere Suppen und die Möglichkeit, einen guten Zweck zu unterstützen. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier (Archiv)

Burgwedel: Polnische Soljanka und Porreesuppe, fein pürierte Erbsen mit Krabben, rote Linsen und Staudensellerie mit Kartoffeln – dies und allerlei andere leckere Gerichte erwarten die Besucher des traditionellen Suppenfestes für die Ostpreußenhilfe am Sonntag. Im Anschluss an den Gottesdienst werden im Gemeindehaus von St. Petri ab 11.30 Uhr Suppen und Eintöpfe ausgegeben – gegen eine Spende für die Ostpreußenhilfe des Fördervereins für Johanniter-Sozialstationen in Polen. Während des Essens informiert Christian Meyl, Gründer und Kopf der Ostpreußenhilfe, über den aktuellen Stand der Hilfsprojekte.

Die bekannte Organistin Martina Fiedler spielt Werke von Bach in der St. Petri Kirche. Quelle: privat

Burgwedel: Die Nürnberger Organistin Martina Fiedler spielt Werke von Johann Sebastian Bach und anderen Komponisten am Sonntag in der St.-Petri-Kirche in Großburgwedel. Unter dem Titel „Von West – J. S. Bach – nach Ost" nähert sich Fiedler auch geografisch dem großen Orgelmeister durch Kompositionen seiner französischen und lettischen Zeitgenossen. So kommen außer Orgelwerken Bachs auch Kompositionen von Nicolas de Grigny, Johann Pachelbel, Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Ludwig Krebs und Johann Gottfried Müthel zur Aufführung. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die kirchenmusikalische Arbeit wird gebeten.

