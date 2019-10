Freitag

Bei Loriot-Sketchen haben manchmal auch die Darsteller etwas zu lachen. Quelle: Gutshof

Sehnde: Lottogewinner Erwin Lindemanns Boutique (sprich: Butike) in Wuppertal bleibt ebenso unvergesslich wie die Ente, die nicht in die Badewanne darf oder die Nudel, die zwar ständig ihren Standort im Gesicht verändert, aber einfach nicht verschwinden will: Vicco von Bülow alias Loriot hat mit einem feinsinnigen Humor jahrelang ein ganzes Land zum Lachen gebracht. Das wird sicher auch dem Team der Leipziger Pfeffermühle gelingen, das am Freitag im Gutshof Rethmar mit dem Loriot-Programm „Sie lassen sofort meine Frau ins Bett!“ gastiert. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es zum Preis von 35,25 Euro inklusive Gebühren im Gutshof, in den HAZ/NP-Vorverkaufsstellen sowie unter www.tickets.haz.de

Isernhagen:Die Freiwillige Feuerwehr Isernhagen F.B. lädt für Freitag zum Laternenumzug ein. Start ist um 18.30 Uhr am Dannhornweg 2-4.

Sonnabend

Die Künstler Tosh Leykum und Sascha Maaß haben die Elisabethkirche buchstäblich in ein neues Licht getaucht: Neben der Video-Installation am Altar entführen Farbimpulse und eine Klang-Collage die Kirchenbesucher in eine eigene Welt. Quelle: Rebekka Neander

Langenhagen: Eine lange Kirchen-Nacht veranstaltet der Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen am Sonnabend ab 16 Uhr in der Elisabethkirche. Dabei können Besucher, Musiker und Sänger das Gotteshaus in einer ganz besonderen Atmosphäre erleben: ohne Kirchenbänke, dafür aber auf Sitzsäcken, Gartenstühlen oder auf Luftmatratzen. Mit dieser Veranstaltung endet die einmalige Kunstaktion, mit der die Künstler Tosh Leykum und Sascha Maaß sowie die Künstlerin und Kuratorin Dagmar Schmidt der Elisabethkirche zu deren 150. Geburtstag eine ganz eigene Uraufführung beschert haben. Die Video- und Klang-Installation, zu deren Mittelpunkt die drei Bildschirme am Altar gehören, wird nur noch an diesem Wochenende zu erleben sein.

Bernd Pakosch (rechts) und Christian Mögel kommen mit einem Rilke- und Saint-Exupéry-Programm nach Lehrte. Quelle: Picasa

Lehrte: Der Asteroid B612, Giftschlangen, Füchse und sprechende Rosen – für Literaturkenner öffnet sich bei diesen Stichworten sofort die Schublade „Der kleine Prinz“. Der 1943 erschienenen Gesellschaftskritik im Gewand eines Märchenbuches von Antoine de Saint-Exupéry hat sich Bernd Pakosch jetzt angenommen, sie mit Rainer Maria Rilke verbunden und ein eigenes Programm daraus entstehen lassen. Ob und wie das funktioniert, kann man am Sonnabend im Fachwerkhaus im Lehrter Stadtpark beobachten. Der Barde aus dem sächsischen Meißen kommt dann wie immer mit seinem Klavierbegleiter Christian Mögel aus Dresden nach Lehrte, um sein neues Programm „Was der Fuchs von der Liebe wusste“ zu spielen. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die Arbeit der Bibliotheksgesellschaft wird gebeten.

Sonnabend und Sonntag

Vielleicht können Besucher auch Insektenburger verspeisen, wie ihn der SuS Sehnde bei der Grillmeisterschaft im September angeboten hatte. Quelle: Torsten Lippelt

Sehnde: Offenes Feuer, dampfende Töpfe, frische Kräuter und exotische Gewürze: Sehnde bekommt sein erstes Streetfood-Open-Air. Die Interessengemeinschaft Sehnder Geschäftsleute (IGS) hat für Sonnabend und Sonntag die besten Food-Trucks und Streetfood-Artisten des Landes in die Innenstadt gebeten. Bei dem Event rund um kulinarische Köstlichkeiten kooperieren die Kaufleute mit der Agentur A&B Event aus Braunschweig. Zu Gerichten aus aller Welt gibt es außer herkömmlichen Getränken aller Art auch Craft Beer und Cocktails. Das leckere Fest beginnt am Sonnabend gegen 13 Uhr. Ab 18 Uhr startet auf der Marktplatz-Bühne ein Fest mit Musik. Für Sonntag hat die IGS aber noch einen weiteren Höhepunkt organisiert. Damit der Bummel durch die Geschäfte beim verkaufsoffenen Sonntag ab 13 Uhr gleich noch mehr Spaß macht, kommt die wohl größte Ein-Mann-Kapelle der Welt mit ihrem Bordingenieur Schrotti an die Mittelstraße.

Julia Butte-Wendt und Martin Wendt kommen zum Konzert auf Bodes Hof. Quelle: Florian Graser

Burgwedel: Die Kulturveranstaltungen auf Bodes Hof in Wettmar gehen weiter. Nach dem gut besuchten Konzert von Robby Ballhause lädt das Ehepaar Bode-Stüring nun zu einer Klassik-Veranstaltung ein, bei der ein Burgwedeler Ehepaar zu Gast ist. Die Fagottistin und Pianistin Julia Butte-Wendt und der Trompeter Martin Wendt begeben sich am Sonnabend ab 19 Uhr auf eine „Reise durch die Zeit“. Beginnend mit barocken Trompetenklängen werden die Zuhörer durch verschiedene Epochen über wohlig-warme frühklassische Fagotttöne und romantisch-schwelgende Klaviermusik bis hin zu schwungvollen Jazz- und Latino-Rhythmen geführt. Wie immer ist der Eintritt zum Konzert auf Bodes Hof, Bruchstraße 5 in Wettmar, frei. Die Gastgeber bitten um Spenden für die Künstler.

Sehnde: Barocke Klänge erklingen am Sonnabend in der Iltener Kirche. Um 17 Uhr betritt dann der Hamburger Organist Frank Vollers die Orgelempore, um dort Stücke von unter anderen Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach und deren Zeitgenossen Gottfried Heinrich Stölzel zu spielen.

Sonntag

Langenhagen: Die SPD Kaltenweide richtet wieder ein Drachenfest aus. Es steigt am Sonntag von 11 bis 14 Uhr auf der Bürgerwiese – das ist die Grünfläche am Ende der Clara-Schumann-Straße. Bei dem Familienfest werden Waffeln, Getränke und Gegrilltes zur Stärkung angeboten. Die Veranstalter hoffen auf viele Besucher. Nur bei ungünstigsten Witterungsbedingungen wollen die Sozialdemokraten das Drachenfest kurzfristig absagen.

Reiter und die Jagdhunde der Niedersachsenmeute sind am 20. Oktober wieder in und um Meitze unterwegs. Quelle: Archiv

Wedemark: Jagdgemeinschaft und Reitverein Meitze laden für Sonntag zur Hubertusjagd. Zuschauer können ab 13 Uhr auf den Hof Bäßmann am Fuhrberger Weg 4 kommen, um sich die traditionsreiche Niedersachsenmeute aus der Nähe anzusehen. Gegen 13.30 Uhr blasen die Jagdhornbläser Rallye Trompes de la Bruyère zum Aufbruch. Zuschauer und Gäste können die Jagd von den begleitenden Treckergespannen aus beobachten. Nach dem Jagdsignal Halali gegen 16.30 Uhr beginnt die Jagdvesper auf dem Hof Bäßmann. Dazu sind auch Gäste willkommen.

Tatjana Masurenko gastiert am Sonntag, 20. Oktober, beim nächsten Schlosskonzert. Quelle: privat

Burgdorf: Mit Tatjana Masurenko gestaltet am Sonntag eine Musikerin das Schlosskonzert. Die Musikerin gilt nach Aussage von Matthias Schorr vom Kulturverein Scena als weltweit führende Bratscherin. Das Konzert beginnt um 17 Uhr im Ratssaal des Burgdorfer Schlosses. Wegen der starken Nachfrage empfiehlt der Kulturverein Scena, sich rechtzeitig Karten bei den Vorverkaufsstellen Wegeners Buchhandlung und Firma Bleich zu besorgen oder telefonisch unter der Scena-Servicetelefonnummer (0 51 47) 72 09 37 zu reservieren. Der Eintritt kostet 19 Euro, Scena-Mitglieder zahlen 16 Euro. Jugendliche haben wie immer freien Eintritt, benötigen aber dennoch eine Karte.

Jürgen Gückel liest im Antikriegshaus Sievershausen aus seinem Buch "Klassenfoto mit Massenmörder". Quelle: privat

Lehrte: Eine ebenso interessante wie betroffen machende Lesung erwartet historisch und kulturell Interessierte am Sonntag um 16 Uhr im Antikriegshaus Sievershausen, Kirchweg 4A. „Klassenfoto mit Massenmörder“ ist der Titel des Buches, in dem der Auto Jürgen Gückel die Geschichte seines ehemaligen Klassenlehrers Walter Wilke aufarbeitet. Bei dem handelte es sich in Wirklichkeit um den hochdekorierten SS-Mann Artur Wilke, der nach dem Zweiten Weltkrieg die Identität seines Bruders angenommen hatte. Der Autor wird im Antikriegshaus Passagen aus seinem Buch vorlesen und anschließend Fragen der Besucher beantworten. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten der Arbeit des Antikriegshauses sind gern gesehen.

Alexander Hartmann ist zu Gast in Hämelerwald. Quelle: Archiv

Lehrte: Das nächste Konzert im Adolphshof verspricht ein gutes Gegenmittel gegen trübe Herbststimmung zu werden. Am Sonntag ist ab 19 Uhr Saxofonist Alexander Hartmann mit zwei Gastmusikern am Start. Für Hartmann, der normalerweise in der Formation Solid Jazz auftritt, ist das im Gutshof im doppelten Sinn ein Heimspiel. Denn dort ist er aufgewachsen, und dort hat er auch schon mit unterschiedlichen Musikerkollegen große Begeisterung ausgelöst. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Spenden sind willkommen.

Burgwedel:Stöbern und feilschen: Der zweite Garagenflohmarkt in Oldhorst steht am Sonntag von 10 bis 16 Uhr an. Alle Anwohner, die sich an der Veranstaltung im Dorf beteiligen, sind daran zu erkennen, dass sie bunte Luftballons am Haus oder Gartenzaun entlang der Straße Oldhorst aufgehängt haben. An den Ständen gibt es für die Besucher Kaffee, Kuchen und Bratwurst.

Burgwedel: Musik von George Gershwin, Kurt Weill, Edith Piaf und Franz Lehar steht im Zentrum eines Konzerts unter dem Motto „Musical meets Brodway“. Das Konzert mit Mira Graczyk (Sopran) und Cara Hesse ( Piano) beginnt am Sonntag um 18 Uhr im Wohn-Park Großburgwedel in der Fuhrberger Straße 2. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Künstler sind willkommen.

Burgdorf: 100 Jahre, 15 Ensembles, 1 Konzert – so feiert der Spielmannszug der Burgdorfer Schützengesellschaft am Sonntag, 20. Oktober, ab 14 Uhr in der Aula des Gymnasiums am Berlinger Ring seinen runden Geburtstag. Für die HAZ blättert Pressewartin Melanie Hoffmann in der Chronik des Ensembles.

