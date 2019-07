Freitag, 26. Juli

Der Musiker besticht durch eingängiges, aber tiefgründiges Songwriting Quelle: privat

Isernhagen: Entspannt und eingängig: Mathew James White kommt nach Isernhagen. Im KulturKaffee Rautenkranz ist er am Freitag, 26. Juli, ab 20 Uhr live zu erleben und wird sicher auch seinen neuesten Song „Up high“ mitbringen, den er für seinen Sohn geschrieben hat. Der Eintritt zur Veranstaltung in der Reihe „Kultursommer Isernhagen“ kostet im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse 20 Euro. Für Voranmeldungen und Reservierungen ist das KulturKaffee unter Telefon (0 51 39) 9 78 90 50 und (01 72) 4 34 10 92 sowie per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de zu erreichen.

Freitag, 26. Juli, bis Sonntag, 28. Juli

Das Stadtfest Langenhagen startet an diesem Freitag. Quelle: Stephan Hartung (Archiv)

Langenhagen: Zum 32. Mal beginnt in Langenhagen am Freitag, 26. Juli, die dreitägige Sause. Die offizielle Eröffnung des Stadtfest Langenhagens mit Fassbieranstich durch den stellvertretenden Bürgermeister Willi Minne ist für 18 Uhr auf der Rathaus-Bühne geplant. Das Fest endet am Sonntagabend, 28. Juli, um 20 Uhr. Die Stände haben am Freitag ab 18 Uhr geöffnet. Livemusik gibt es auf den Bühnen bis 0 Uhr. Tanzen und feiern können Besucher bis 1 Uhr. Einen Tag später, am Sonnabend, geht das Programm ab 16 Uhr weiter. Dann beginnt auch die Musik – zunächst mit Alleinunterhaltern. Das Programm endet um 0 Uhr, Feiern ist bis 1 Uhr möglich. Am Sonntag, 28. Juli, beginnt der Rummel um 11 Uhr mit dem Jazzfrühschoppen. Um 14 Uhr startet der Tag der Langenhagener auf der Marktplatz-Bühne.

Einzigartig: Beim Snntg-Festival werden die Besucher mit historischen Trams zu den einzelnen Bühnen gefahren. Quelle: privat

Sehnde: Auf dem Gelände des Hannoverschen Straßenbahn-Museums stehen Bühnen, Stände und Sitzgelegenheiten. Schon vor Wochen haben dort die Vorbereitungen für das mittlerweile dritte Snntg-Festival begonnen. Unter dem Motto „bunt. tolerant. anders“ erklingt von Freitag bis Sonntag, 26. bis 28. Juli, zwischen Natur und alten Industriehallen jede Menge Musik. Einzigartig ist, dass sich die Besucher zwischen den einzelnen Bühnen und Kulturorten mit historischen Trams hin und her bewegen. Der Zeltplatz öffnet bereits um 12 Uhr. Das Ende der Veranstaltung ist für Sonntag, 28. Juli, 20 Uhr, geplant. Die Festivalkarten kosten zwischen 19 und 65 Euro inklusive Vorverkaufsgebühr und sind im Internet auf www.snntg.de/tickets erhältlich. Es gibt Wochenendtickets mit oder ohne Camping-, Tages- und Wohnmobiltickets. Eine Abendkasse wird nur angeboten, wenn nicht alle Tickets im Vorfeld verkauft wurden.

Das Schützencollegium wirbt für Lehrtes große Sause. Quelle: Katja Eggers

Lehrte: Schießwettbewerbe, Tradition und viel Geselligkeit: Das gemeinsame Schützenfest von Bürgerschützengesellschaft und Schützen-Corps gehört seit je her zu den Highlights im Lehrter Veranstaltungskalender. Bereits seit Donnerstag, 25. Juli, läuft das diesjährige Schützenfest. Noch bis Sonntag, 28. Juli, können die Lehrter feiern. Am Freitag, 26. Juli, proklamiert Lehrtes Bürgermeister Klaus Sidortschuk ab 18 Uhr beim Festessen den Stadtkönig. Ab 20.30 Uhr steigt die Party mit der Showband Impuls, der Eintritt ist frei. Höhepunkt am Sonnabend, 27. Juli, ist um 9.30 Uhr das Königsfrühstück im Zelt. Drei Stunden später marschieren die Schützen zum Anbringen der Königsscheiben ab. Um 15 Uhr setzt sich der Kinderumzug in Bewegung. Nach dem Umzug bitten die Schützen zu Kaffee und Kuchenbüfett im Festzelt. Ab 20.30 Uhr steigt dort bei freiem Eintritt eine Zeltdisco mit dem Xanadu-Musik-Express. Am Sonntag, 28. Juli, treten die Schützenkorporationen vor dem Rathaus an, um den Rat und die Majestäten abzuholen. Nach der Begrüßung der Gastvereine startet der große Festumzug durch Lehrte. Um 15.30 Uhr geben die daran beteiligten Musik- und Spielmannszüge zu Ehren der Könige im Zelt ein Konzert. Ab 19 Uhr klingt das Schützenfest bei einer Zeltdisco mit dem Xanadu-Musik-Express aus, der Eintritt ist frei.

Das sind die neuen Könige der Schützengesellschaft Zentrum Engensen. Quelle: privat

Burgwedel: Von Freitag bis Sonntag, 26. bis 28. Juli, feiert die Schützengesellschaft Zentrum Engensen ihr Fest. Der Kommersabend der Schützengesellschaft beginnt am Freitag, 26. Juli, um 19 Uhr mit dem Abholen der Könige und dem Hissen der Fahne. Ab 20 Uhr serviert Festwirt Heiko Wöhler im Festzelt das Menü. Die offizielle Proklamation der Majestäten ist für 21.30 Uhr vorgesehen, danach steht Tanz bis in den frühen Sonnabendmorgen an. Am Sonnabend, 27. Juli, treffen sich die Schützen und die Mitglieder der Gastvereine auf dem Festplatz, wo um 13 Uhr der Festumzug startet. Am Sonntag, 28. Juli, führt der Festumzug ab 13 Uhr zum Kinder- und zum Volkskönig. An beiden Tagen laden die Schützen nach Aussage des Vorstandsmitglieds die jungen Engenser mit ihren Eltern und Großeltern zum Kindernachmittag auf den Festplatz ein – dort erwarten sie Spiel und Spaß und Vergünstigungen bei den Fahrgeschäften. Am Sonnabend legt abends erneut ein DJ die Musik zum Tanz auf. Die Tanzfläche gehört am Sonntagnachmittag dann den Kindern, während ab 16 Uhr – pünktlich nach dem Festumzug – eine Tafel mit Kaffee und Kuchen für die Älteren öffnet.

Freitag, 26. Juli, und Sonnabend, 27. Juli

Martin Müsken (von links), Katharina Sauer und Sebastian Manstein freuen sich auf die dritte Wein-Meile. Quelle: Sybille Heine (Archiv)

Burgwedel: Was kann es Besseres geben, als einen schönen Sommertag mit guten Bekannten und einem süffigen Tröpfchen entspannt ausklingen zu lassen? Dazu gibt es bei der dritten Auflage der Wein-Meile Burgwedel am Freitag, 26., und Sonnabend, 27. Juli, wieder reichlich Gelegenheit. Am Freitag dreht sich von 18 bis 24 Uhr auf der Von-Alten-Straße von der Bücherei bis zum Weingeschäft Le Sommelier alles um den Rebensaft. Am Sonnabend ist das Weinfest dann von 16 bis 24 Uhr geöffnet. Zu Weinen aus Deutschland und anderen Ländern gibt es Livemusik und kulinarische Leckerbissen.

Sonnabend, 27. Juli

Der ADFC Burgwedel startet am Sonnabend zu einer Tour in Richtung Burgdorf. Quelle: HAZ-Archiv

Burgwedel: Rund um Burgdorf führt die nächste Fahrradtour des ADFC Burgwedel am Sonnabend, 27. Juli. Über Kirchhorst, Kolshorn und Immensen geht es zunächst nach Grafhorn. Nach einer Rast am dortigen Naturfreundehaus geht es durch das Burgdorfer Holz weiter nach Hänigsen und im Anschluss über Otze und Engensen zurück nach Großburgwedel. Treffpunkt für die Radtour ist um 14 Uhr der Rathausplatz in Großburgwedel, die Rückkehr ist für 19 Uhr vorgesehen. Von Nichtmitgliedern erbittet der ADFC für die Radtour eine Spende von 2 Euro. Für Anmeldungen und weitere Informationen steht der ADFC-Vorsitzende Steffen Timmann unter Telefon (0157) 77239091 und per E-Mail an s.timmann@adfc-hannover.de zur Verfügung.

Nicht nur als Schlagzeuger ist Jannis Wolff tätig, sondern auch als Komponist. Quelle: Efthymios Stavropoulos

Burgdorf: Zur Ausstellung „ZeiTRäume“, die der Kulturverein Scena mit der Martin-Luther-Kirchengemeinde aus Ehlershausen und dem Burgdorfer Kirchenkreis initiiert hat, gehört auch ein musikalisches Beiprogramm. Den Anfang macht am Sonnabend, 27. Juli, um 11 Uhr das neu formierte Jannis-Wolff-Trio. Im Garten des Schlosses spielen sie zur Jazz-Matinee auf. Zum Trio gehören der aus Burgdorf stammende Schlagzeuger Jannis Wolff, die Berliner Saxofonistin und Sängerin Fabia Mantwill sowie der Stuttgarter Bassist Jakob Obleser. Der Eintritt zur Jazz-Matinee ist kostenlos. Bei schlechtem Wetter wird das Konzert im Ratssaal des Schlosses stattfinden. Die Kunstobjekte der Ausstellung „ZeiTRäume“ sind noch bis zum 24. August an den jeweiligen Standorten zu sehen.

Sonntag, 28. Juli

Die Jazzmatinee im Rathausinnenhof ist vor allem bei gutem Wetter ein Publikumsmagnet. Quelle: Julia Gödde-Polley (Archiv)

Langenhagen: „ Umsonst und draußen“: So lautet das Motto der attraktiven Reihe von Jazzmatineen, die jeden Sommer im Innenhof des Rathauses das Publikum begeistert. Nach bereits vier Jazz-Sonntagen folgt nun der fünfte. Zu Gast sind dieses Mal Zydeco Annie & Swamp Cats. Wie alle anderen Musiker, die an den weiteren fünf aufeinanderfolgenden Sonntagen auf der Bühne stehen, spielen die Zydeco Annie & Swamp Cats von 11 bis 14 Uhr. Der Eintritt ist frei. Sitzplätze und kulinarische Angebote sind vorhanden.

Lehrte: Das Museumsstellwerk Lpf am Bahnhof öffnet am Sonntag, 28. Juli, einmal mehr seine Pforten für Besucher. Von 10 bis 13 Uhr können Gäste dort in die Eisenbahngeschichte der Stadt eintauchen. Im Untergeschoss befindet sich die detailgetreue Modellbahnlandschaft, welche dem Bahnhof im Jahr 1960 nachempfunden ist. Die mechanische Stellwerktechnik im Obergeschoss stammt größtenteils aus dem Jahr 1912. Sie wird von den Mitgliedern des Modelleisenbahnvereins Lehrte betriebsbereit gehalten. Zu erreichen ist das Stellwerk Lpf über die Straße Richtersdorf am Bahnübergang Grünstraße.

Von red