Das ist am Wochenende vom 27. bis 29. September im Nordosten der Region Hannover los.

Sonnabend bis Sonntag

Strohpuppen werben im Dorf für den Jahreshöhepunkt – das mittlerweile 52. Erntefest in der Geschichte von Ramlingen. Quelle: Joachim Dege

Burgdorf: Wer Dorfidylle erleben will, muss nur nach Ramlingen fahren. Das werden am kommenden Wochenende voraussichtlich wieder Tausende tun. Nur herrscht dort dann wenig Idylle. Vielmehr ist das ganze Dorf auf den Beinen und feiert das Erntefest. Höhepunkte des Festes sind die großen Umzüge am Sonnabend ab 14 Uhr und am Sonntag ab 14.30 Uhr. Dann ziehen 15 geschmückte Themenwagen und zehn Fußgruppen auf der Grünen Allee am Publikum vorüber. Für Sonnabend erwartet die Dorfgemeinschaft 2000 Zuschauer, am Sonntag, wenn eine Jury den schönsten Wagen küren wird, könnten es 4000 sein, sagt Berg. Am Abend feiern die Ramlinger dann ab 20 Uhr mit ihren Gästen und der Liveband 4Joy-Musik ihren Königsball. Tags drauf, beim Sonntagsball, unterhält Timo Nerbas. Am Nachmittag ist im Festzelt die Kaffeetafel reich gedeckt. Den Schlussakkord der Burgdorfer „fünften Jahreszeit“ markiert ein Laternenumzug am 29. September.

Sonnabend

Langenhagen: Es wird sportlich im Stadtzentrum: Am Sonnabend ist das City Center Langenhagen von 9.30 bis 20 Uhr Schauplatz eines Sport- und Gesundheitstags. Dabei informieren Experten, Vereine und Ehrenamtliche zu gesundheitsorientierten Themen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Langenhagen: Die Stiftung Lindenhof lädt dank der Unterstützung des Lions Clubs Langenhagen für Sonnabend zum nunmehr 25. Kartoffelfest ein. Die Organisatoren bereiten an der Lindenstraße 21 in Kaltenweide einen Markt mit handwerklichen Artikeln vor. Bei den Speisen dreht sich dem Festmotto gemäß alles um die Kartoffel – als Puffer, Suppe und Salat. Für Musik sorgen zwischen 11 und 16 Uhr das Musik- und Spielmannskorps Kaltenweide sowie der Chor Die Nachträumer der Lebenshilfe aus Hildesheim.

Wedemark: „Die wilden Schwäne“ heißt das Musical, das der Kinderchor St. Martini Brelingen und der Spatzenchor St. Georg Mellendorf am Sonnabend in der Brelinger Kirche aufführen. Begleitet werden die Nachwuchssänger von der Camerata aus St. Martini. Das Kindermusical beginnt um 17 Uhr.

Uetze: Sie wollen die schottische Kultur und Lebensweise auch in Uetze pflegen und die Erinnerung an den Nationaldichter Robert Burns am Leben erhalten – mit diesen Zielen hat sich vor zehn Jahren der Verein Clansmen Uetzegegründet, dem inzwischen gut 90 Schottland-Fans angehören. Sie planen für Sonnabend eine besondere Aktion: Nach eigenen Angaben als erster Verein in Deutschland lassen sie zum Andenken an Burns eine Statue aus Metall errichten und diese vor den Hallen des Life Pub an der Benroder Straße aufstellen. Am Konzept, der Gestaltung, Fertigung, Grafik und am Layout haben unterschiedliche Firmen mitgewirkt – das Ergebnis können Uetzer und ihre Gäste ab 15 Uhr bewundern.

Burgdorf: Kartoffelpuffer, Kartoffelsuppe, Kartoffelsalat: Die tolle Knolle steht im Mittelpunkt des großen Marktes, der um 12 Uhr mit dem Anbringen der Erntekrone in Otze beginnt. Am Nachmittag treten die Otzer und ihre Gäste beim Pokalwettbewerb im Kartoffelschälen an, es gibt Kaffee und Kuchen sowie Tanzaufführungen. Für Musik sorgen am Nachmittag das Old Fashion Swingtett und ab 18 Uhr Die Specials. Ab 20 Uhr spielt Jureks Musik zum Tanz auf.

Burgdorf: Historische Fotos von lokalen Prominenten, aber auch von Gästen wie Willy Brandt oder von historischen Gebäuden sucht der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) mit einer ganz besonderen Aktion: Die Mitglieder laden für Sonnabend in die KulturWerkStadt, Poststraße 2, ein und scannen dort die Bilder. Sie können im Anschluss sofort wieder mitgenommen werden.

Isernhagen: „Dümmer geht ümmer“, behauptet die A-capella-Formation HörBänd. Am Sonnabend kann sich das Publikum im Isernhagenhof von dieser These überzeugen lassen und einen heiteren Abend genießen. Karten für das Konzert ab 20 Uhr kosten 20 Euro (ermäßigt 14 Euro) und sind in der Geschäftsstelle des Isernhagenhof Kulturvereins (montags bis freitags, 9 bis 12.30 Uhr), Hauptstraße 68, Isernhagen F.B., bei Böhnert in Burgwedel und Isernhagen H.B., beim TUI-Reisecenter Altwarmbüchen und an der Abendkasse erhältlich. Vorbestellungen sind unter Telefon (0 51 39) 89 49 86 und per E-Mail an info@isernhagenhof.de möglich.

Sonntag

Dirndl- und Lederhosenträger haben beim Renntag auf der Neuen Bult freien Eintritt. Quelle: Archiv

Langenhagen: „O’zapft is“ heißt es auf der Neuen Bult in Langenhagen. Dann sollen beim Oktoberfest-Renntag Promis, Dirndl, Weißwurst und Wiesn-Musik für echtes Bayern-Feeling sorgen. Dabei erwartet die Besucher am Sonntag ab 12.30 Uhr auf der Langenhagener Rennbahn auch ein optisches Schmankerl – ein von Oliver Pocher, seiner Freundin Amira Aly und Spielerfrau Ina Aogo moderierter Trachtenwettbewerb. Die entsprechend gekleideten Besucher müssen an der Kasse keinen Eintritt bezahlen. Alle anderen Erwachsenen zahlen ab 9 Euro, Kinder zwischen zehn und 17 Jahren 4,50 Euro, Jüngere haben freien Eintritt. Doch es geht auch durchaus sportlich zu bei diesem Renntag. Zwei internationale Listenrennen markieren die Höhepunkte im Galoppsport. Der Große Preis der BMW-Niederlassung Hannover für dreijährige und ältere Stuten ist mit 25.000 Euro dotiert.

Langenhagen: „#langenhagen.gemeinsam.bunt“ lautet das Motto eines Brunch, den die Offene Gesellschaft Langenhagen für Sonntag organisiert. Ab 12 Uhr sind alle Bürger an der Elisabethkirche willkommen. Bereits um 10 Uhr beginnt ein Gottesdienst in dem Gotteshaus.

Das alljährliche Schweintrogrennnen im Hänigser Freibad ist stets ein besonderes Spektakel Quelle: Sandra Köhler (Archiv)

Uetze: „Siegen oder untergehen“ heißt es am Sonntag wieder im Freibad in Uetze-Hänigsen. Die Hänigser Freibadgenossenschaft richtet dann zum sechsten Mal ihr Schweinetrogrennen aus. Es gibt wieder zwei Wettbewerbe, jeweils einen für die Jugend (bis 14 Jahre) und einen für Erwachsene. Für den Wettkampftag ist folgender Ablauf geplant: Bis 10.30 Uhr sollen sich alle Mannschaften im Bad einfinden, ab 11 Uhr können sie sich im Nichtschwimmerbecken aufwärmen, um 12 Uhr soll der Wettkampf für die Jugend beginnen, der mit der Siegerehrung um 13.15 Uhr endet. Die ersten Erwachsenenteams starten um 13.30 Uhr. Die Siegerehrung der Erwachsenen ist für 17 Uhr geplant.

Lehrte: Die Siedlergemeinschaft in Steinwedel stellt ihr mittlerweile 35. Drachenfest auf die Beine. Neben einer Hüpfburg, Bonbondrachen und einer Bastelaktion für Kinder gibt es am Sonntag ab 14 Uhr auf dem Festplatz zwischen Paradies und Himmelreich eine große Auswahl selbst gebackener Kuchen, Steinwedeler Perlen aus der Pfanne und Würstchen vom Grill sowie kalte und warme Getränke. Auch ihren Smoothie-Stand wird die Siedlergemeinschaft wieder öffnen. Ihre Drachen können die Besucher auf der Löschwiese steigen lassen.

Die Straßengalerie holt jede Menge Kunst in Lehrtes Schaufenster. Quelle: Katja Eggers

Lehrte: Mit einer Straßengalerie, einer Lego-Ausstellung und geöffneten Geschäften hat der dritte verkaufsoffene Sonntag in Lehrte viel zu bieten. Beginn ist am Sonntag mit jeder Menge Kunst: Um 12.15 Uhr wird in der Volksbank am August-Bödeker-Platz offiziell die mittlerweile achte Lehrter Straßengalerie eröffnet. Mehr als 40 Künstler aus Lehrte, Hannover, Hildesheim und der Region präsentieren dabei ihre Arbeiten in den Schaufenstern von insgesamt 28 Geschäften. Zu sehen sind bei der vom Stadtmarketingverein organisierten Kunstschau sowohl Malerei und Grafik als auch Fotografie, Skulpturen und Objektkunst.

Sehnde: In Ilten ist wieder Jazz im Park. Die beliebte Veranstaltungsreihe des Klinikums Wahrendorff bietet schon seit Jahren an jedem Sonntag im September Livemusik verschiedener Jazzformationen. Der letzte Sonntag im Monat ist – wie schon in den Vorjahren – dem 2004 verstorbenen Mitbegründer des Jazz-Clubs Hannover, Mike Gehrke, gewidmet. Bei dem sogenannten XXL-Sonntag sorgt denn auch der Jazz-Club für das Programm. Zu Ehren ihres langjährigen Vorsitzenden bringen die Jazzexperten vom Lindener Berg immer drei Bands mit nach Ilten. Der Eintritt ist frei. Das Programm läuft von 11 bis 17 Uhr.

Isernhagen: Golf spielen und dabei etwas Gutes tun – in Isernhagen ist das am Sonntag möglich. Dann lädt der Golfclub Isernhagen auf Gut Lohne zu der 14. Auflage seines Golfturniers ein. Los geht es um 10 Uhr. Anmeldungen sind bis Freitag direkt im Club unter Telefon (0 51 39) 89 31 85 möglich. Der Erlös der Veranstaltung kommt der Bürgerstiftung Isernhagen zugute. Die Stiftung will sich zukünftig verstärkt den Themen Natur und Umwelt widmen.

Isernhagen: Der Kirchhorster Chor Cantamus lädt für Sonntag zu einem Konzert in die Alt­warmbüchener Christophorus-Kirche, Bernhard-Rehkopf-Straße 13, ein. Besucher können sich unter dem Motto „Von Brahms bis König der Löwen“ auf ein kontrastreiches Musikangebot freuen. Dazu sollen auch Percussioninstrumente wie etwa das Glockenspiel, das Vibrafon und auch das Cajon beitragen. Das Konzert beginnt um 17 Uhr, Einlass ist bereits ab 16.30 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro, Schüler zahlen 7 Euro, Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt. Karten sind ab sofort in der Buchhandlung Böhnert in Burgwedel und Isernhagen H.B., in der Buchhandlung Lesenest in Altwarmbüchen sowie an der Abendkasse erhältlich. Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.cantamus-chor.de.

