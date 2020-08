Burgdorf

Auf die anhaltende Kritik zur Online-Terminvergabe im Bürgerbüro und in der Zulassungsstelle hat die Stadt Burgdorf nun reagiert – und plant deshalb, einen sogenannten Schnellschalter einzurichten und den Service zu verbessern. An dem neuen Schalter sollen Burgdorfer ohne Terminvereinbarung unter anderem ihre Ausweisdokumente abholen können, wie Stadtsprecher Sebastian Kattler mitteilt.

Für Notfälle sind die Mitarbeiter der Behörde unter Telefon (0 51 36) 89 82 44 zu erreichen. „Ein dringender Fall ist eine unvorhersehbare Situation, in der zwingend sofort ein Dokument benötigt wird, da ansonsten ein Schaden droht“, sagt Kattler. Dazu gehöre beispielsweise ein fehlender Ausweis, der für Bankgeschäfte benötigt werde, ein Reisedokument, wenn die Reise unmittelbar bevorstehe, aber auch die Zulassung eines Autos von Gewerbetreibenden. Noch zu Wochenbeginn hatte ein Dachdecker aus Burgdorf den Firmenwagen für einen Mitarbeiter in Lehrte zulassen müssen, weil er kurzfristig keinen Termin in Burgdorf erhalten hatte.

FDP fordert Wahlfreiheit zwischen Termin und Spontanbesuch

Voraussetzung sei allerdings, erklärt Kattler, dass dem Unternehmen ohne das neu zugelassene Fahrzeug wirtschaftliche Einbußen drohten – dies haben die Firmenchefs mit Unterlagen nachzuweisen. Gleichwohl weist der Sprecher darauf hin, dass die Online-Terminvergabe dazu diene, die Ausbreitung von Coronavirus-Infektionen einzudämmen. Deshalb halte die Stadt am „regulierten Publikumsverkehr“ fest.

Unterdessen fordert die FDP-Fraktion in einem Antrag, den Ablauf im Bürgerbüro so zu organisieren, dass die Nutzer selbst entscheiden können, ob sie zu den Öffnungszeiten mit Termin oder spontan – dann unter Umständen mit Wartezeit – ins Rathaus gehen. Darüber entscheiden die politischen Gremien nach der Sommerpause.

Von Antje Bismark