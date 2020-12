Burgdorf

Frische Brötchen auch Heiligabend? Auch am 24. Dezember und am zweiten Weihnachtsfeiertag haben einige Bäcker in Burgdorf geöffnet. Wir verraten Ihnen welche.

Heiligabend

Burgdorf: Bäckerei Bosselmann (Marktcafé), Marktstraße 46, von 7 bis 12 Uhr

Burgdorf: Backgeschwister, Marktstraße 10, von 7 bis 13 Uhr

Burgdorf: Café Engelke, Norderneystraße 1, von 7 bis 13 Uhr

Burgdorf: Café Engelke, Ostlandring 6, von 7 bis 12 Uhr

Burgdorf: Löwenbäcker Schaper, Marktstraße 27, von 7 bis 13 Uhr

Erster Weihnachtsfeiertag

Für den ersten Weihnachtsfeiertag sind der Redaktion keine geöffneten Bäckereien in Burgdorf bekannt.

Zweiter Weihnachtsfeiertag

Burgdorf: Bäckerei Bosselmann (Marktcafé), Marktstraße 46, von 7 bis 13 Uhr

Burgdorf: Backgeschwister, Marktstraße 10, von 8 bis 12 Uhr

Burgdorf: Café Engelke, Norderneystraße 1, von 8 bis 12 Uhr

Burgdorf: Café Engelke, Ostlandring 6, von 8 bis 11 Uhr

Hinweis:Diese Liste ist unter Umständen nicht vollständig. Nicht alle Bäckereien und deren Filialen konnten die Öffnungszeiten für Weihnachten mitteilen. Weitere Öffnungszeiten nimmt die Redaktion per E-Mail an burgdorf@haz.de entgegen.

Von Konstantin Klenke