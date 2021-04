Diese Apotheken haben Ostern Notdienst.

Lehrte/Sehnde/Burgdorf/Uetze

Medikamente werden wie gewohnt in der Apotheke erworben. Aber was machen, wenn Feiertage anstehen? Keine Sorge, in dieser Übersicht sehen Sie, welche Apotheken in Lehrte, Sehnde, Burgdorf und Uetze Notdienst haben.

Karfreitag, 2. April

Lehrte: Engel-Apotheke, Iltener Straße 46, Telefon (05132) 82730

Bröckel: Apotheke-Flotwedel, Hauptstraße 87, Telefon (05144) 9725400

Ostersonnabend, 3. April

Sehnde: Eichen-Apotheke, Mittelstraße 33, Telefon (05138) 616206

Burgdorf: Löwen-Apotheke, Spittaplatz 7, Telefon (05136) 2235

Ostersonntag, 4. April

Lehrte: Liebig-Apotheke, Burgdorfer Straße 9, Telefon (05132) 54443

Burgdorf: Neustadt-Apotheke, Hannoversche Neustadt 49, Telefon (05136) 5278

Ostermontag, 5. April

Sehnde: Apotheke im Großen Freien, Peiner Straße 16, Telefon (05138) 1288

Ehlershausen: Oliven-Apotheke, Ramlinger Straße 66, Telefon (05085) 215

Hinweis: Die Apotheken sind während der Notdienste ab 9 Uhr des jeweils angegebenen Tages bis 9 Uhr am Folgetag für Kunden erreichbar. Wer den Notdienst in Anspruch nimmt, muss eine Gebühr in Höhe von 2,50 Euro zahlen.

Von Niklas Borm