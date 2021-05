Burgdorf

Eine 19-jährige Burgdorferin hat am Sonnabend um 16.30 Uhr nach ihrem Einkauf im Rewe-Markt am Schützenplatz ihre graue Bauchtasche im zurückgestellten Einkaufswagen vergessen. Als sie ihren Fehler bemerkte, kehrte sie sofort um, doch da war die Tasche der Marke Eastpak schon verschwunden. In der Tasche befanden sich mehrere Dinge, unter anderem die Geldbörse der jungen Frau und Tabakwaren. Die 19-Jährige fragte daraufhin an der Marktkasse, ob jemand die Tasche abgegeben habe.

Dort war tatsächlich etwas abgegeben worden: die Geldbörse mitsamt Inhalt, doch nicht die Marken-Tasche. Wer das Porte­mon­naie gebracht hatte, konnten die Marktmitarbeiter nicht sagen. „Eine Auswertung der Videoauszeichnungen des Rewe-Marktes steht noch aus“, erklärte ein Polizeibeamter. Wer Sachen findet, ist nach dem Gesetz verpflichtet, diese abzugeben. Wer eine Fundsache behält, begeht eine Unterschlagung.

Die Polizei in Burgdorf bittet mögliche Zeugen, sich im Kommissariat unter Telefon (05136) 88 61 41 15 zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer