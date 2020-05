Burgdorf

Bei einer Fahrzeugkontrolle auf dem Schützenplatz am Sonntagabend kurz vor Mitternacht hat die Polizei in einem Auto eine geringe Menge Marihuana gefunden. Der Fahrer des schwarzen BMW der Dreierreihe, in dem sich noch drei Mitfahrer aufhielten, hatte es offenbar kurz zuvor geraucht. Aus dem Fahrzeug strömte den Beamten Marihuanageruch entgegen.

Ein Urintest beim Fahrer bestätigte den Verdacht auf dessen Drogenkonsum, weshalb die Polizei zur Beweissicherung auch noch eine Blutprobe veranlasste. Gegen den Mann ermittelt die Polizei nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss. Außer dem Marihuana fanden die Polizisten im Fahrzeug noch einen verbotenen Teleskopschlagstock. Auch der wurde sichergestellt.

Anzeige

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Burgdorf lesen Sie hier in unserem Ticker.

Weitere HAZ+ Artikel

Von Joachim Dege