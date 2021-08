Burgdorf

Den Spiegel an einem grauen Toyota Corolla haben Unbekannte zwischen Freitag, 20. August, 18 Uhr, und Sonnabend, 21. August, 8 Uhr, aus der Halterung gebrochen und beschädigt. Der 85-jährige Eigentümer hatte das Auto ordnungsgemäß am Höhenweg abgestellt, teilte eine Polizeisprecherin mit. Den Schaden meldete er erst am Montag bei der Polizei, die Höhe steht noch nicht fest.

Die Ermittler bitten Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Antje Bismark