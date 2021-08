Burgdorf

Unter Drogeneinfluss hat ein 34-Jähriger aus Polen am Freitag sein Auto durch Burgdorf gesteuert – dabei fiel er der Besatzung eines Streifenwagens auf, die das Auto gegen 22.30 Uhr am Berliner Allee stoppte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann zuvor Cannabis konsumiert hatte und damit nicht mehr in der Lage war, sein Auto zu führen. Ein Arzt entnahm dem 34-Jährigen deshalb eine Blutprobe, deren Ergebnis aber noch aussteht. Die Beamten leiteten ein Verfahren ein und untersagten ihm die Weiterfahrt. Zudem musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen, weil er keinen Wohnsitz in Deutschland besitzt.

Von Antje Bismark