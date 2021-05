Burgdorf/Uetze

Am Wochenende hat die Polizei erneut in Burgdorf und Uetze verstärkt kontrolliert, ob sich die Menschen in der Corona-Pandemie an die Kontaktverbote und die nächtliche Ausgangssperre halten. Denn noch gilt die Region Hannover als Hochinzidenzgebiet, auch wenn die Sieben-Tage-Inzidenz seit vergangenen Mittwoch unter die Marke von 100 gesunken ist. Lockerungen könnten frühestens ab Donnerstag, 20. Mai, in Kraft treten.

In der Nacht zum Sonntag trafen die Beamten am Brandende in Burgdorf auf eine Gruppe von drei Personen, die aus drei unterschiedlichen Haushalten kamen. Auf dem Grillplatz am Bösselberg saßen ebenfalls drei Personen aus ebenso vielen Haushalten zusammen. Beides waren Verstöße gegen die Kontakteinschränkungen.

Ausgangssperre missachtet

Zudem gab es im Burgdorfer Stadtgebiet vier Verstöße gegen die Ausgangssperre. Die Polizisten trafen sowohl Fußgänger als auch Autofahrer an, die ohne triftigen Grund in der Zeit von 22 bis 5 Uhr auf den Straßen unterwegs waren. In Uetze registrierte die Polizei einen Verstoß gegen die Ausgangssperre: In der Eichendorffstraße wurde eine Person gestoppt, die dort zur falschen Zeit unterwegs war.

Am Feiertag Christi Himmelfahrt hatte die Polizei in Uetze ein Mehrfaches an Verstößen gegen die Corona-Einschränkungen festgestellt. Allein 41 Personen verstießen gegen die Kontaktbeschränkungen. Treffen von sechs Gruppen, auch in Wohnungen, mussten die Beamten auflösen.

Von Anette Wulf-Dettmer