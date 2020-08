Burgdorf / Lehrte

Ob Hugh Grant als hinterhältiger Privatdetektiv im Actionfilm „The Gentlemen“, die Meerjungfrau Undine gefangen in einem Liebesdrama oder die Abenteuer von Detektivhund Scooby Doo und seinen Freunden: Die Neue Schauburg in Burgdorf hat diese Woche viel zu bieten.

Scooby! Voll verwedelt. Animation/Komödie (freigegeben ab 6 Jahren).

Der sprechende Detektivhund Scooby Doo und seine vier Freunde Shaggy, Fred, Velma und Daphne sind zurück. Die fünf Ermittler kennen sich bereits seit ihrer Kindheit und haben gemeinsam schon zahlreiche Fälle gelöst. Bei ihrer ersten Begegnung rettet der junge Shaggy die ängstliche Dogge Scooby Doo vor der Polizei. Kurz darauf begegnet das Duo den drei Hobby-Detektiven Fred, Velma und Daphne. Aus dieser Begegnung entsteht die Mystery Incorporated und die fünf Freunde werden zu Spezialisten für Übernatürliches. Als Erwachsene stehen sie nun vor dem größten Rätsel aller Zeiten. Denn eine Verschwörung bedroht die Welt. Der Geisterhund Cerberus soll auf sie und ihre Bevölkerung losgelassen werden. Die Detektive versuchen diese „Hundeapokalypse“ aufzuhalten. Dabei stoßen sie auf Scoobys Geheimnis und ein Vermächtnis, das viel größer ist, als sie alle jemals gedacht hätten.

Neue Schauburg Burgdorf am Sa um 16.30 Uhr und am So um 14.15 Uhr.

The Gentlemen. Action/Komödie (freigegeben ab 16 Jahren).

Micky Pearson ( Matthew McConaughey) hat sich über viele Jahrzehnte ein unterirdisches Marihuana-Imperium in London aufgebaut. Jetzt möchte er in den Ruhestand gehen und seine Anbauplantagen und Geschäfte zu einem möglichst hohen Preis verkaufen. Mit diesem Vorhaben stiftet er Unfrieden zwischen seinen Konkurrenten. Ein zwielichtiger Privatdetektiv ( Hugh Grant) sorgt zusätzlich für Zündstoff. Aus seinem gesammelten Wissen über Pearson hat er ein Drehbuch geschrieben, das er an den Meistbietenden verkauft. Das sorgt für zahlreiche Intrigen, nicht nur zwischen den potentiellen Käufern der Plantagen. Auch Pearson selbst weiß bald nicht mehr, wer Freund und wer Feind ist.

Neue Schauburg Burgdorf am Sa um 20 Uhr.

André Rieu: Magisches Maastricht. Musik (keine Altersbeschränkung).

Seit über 15 Jahren spielt der niederländische Violinist und Musikproduzent André Rieu das Sommerkonzert in seiner Heimatstadt Maastricht. In diesem Jahr musste es allerdings aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Dafür bringt Rieu das jährliche Sommerkonzert auf die Kinoleinwand. Unter dem Motto „Magisches Maastricht: Die Musik, die uns verbindet“ zeigt der Film die schönsten Momente der vergangenen Sommerkonzerte.

Neue Schauburg Burgdorf So um 17 Uhr.

Besser Welt als Nie. Dokumentation (keine Altersbeschränkung).

Mit 24 Jahren steigt Dennis Kailing aus Hessen auf sein Fahrrad und fährt los. Ohne Erfahrung im Radsport, aber mit einer Frage, die ihn nicht loslässt: Was macht eigentlich glücklich? Kailing macht sich auf den Weg. Auf seiner Route geht es immer Richtung Osten. Auf seiner Reise begegnet er nicht nur den verschiedensten Menschen, sondern steht auch immer wieder vor neuen Herausforderungen: Nicht enden wollender Regen, Krankheiten und auch Einsamkeit. Nach 43.600 Kilometer auf dem Fahrrad und 41 Ländern hat Kailing die Erde einmal umrundet und kommt nach zwei Jahren wieder in seinem hessischen Heimatdorf an. Und auch der Antwort auf seine Frage ist er nach seiner Reise etwas näher gekommen.

Neue Schauburg Burgdorf Di um 20 Uhr.

Undine. Drama/Romanze (freigegeben ab 12 Jahren)

Undine ( Paula Beer) ist Historikerin und Museumsleiterin. In Berlin gibt sie Stadtführungen und lebt in einer kleinen Wohnung. Doch was sich nach einem überschaubaren, langweiligen Leben anhört, ist in Wirklichkeit sehr viel komplizierter als das. Als Undines Freund Johannes ( Jacob Matschenz) sich von ihr trennt um mit einer anderen Frau zusammen sein zu können, wird Undine von einem vergangenen Zauber heimgesucht. Ein Fluch besagt, dass sie den Mann, der sie verrät umbringen und anschließend zurück in das Wasser kehren muss, dem Element, aus dem sie einst gerufen wurde. Doch anders als die Sagenfigur Undine wehrt sie sich gegen ihr Schicksal. Und gerade als der Verrat an ihr geschieht taucht Christoph ( Franz Rogowski) auf – ein Industrietaucher. Für Undine ist es Liebe auf den ersten Blick.

Neue Schauburg Burgdorf Mi 17.30 Uhr.

