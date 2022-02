Uetze/Burgdorf

In den vergangenen Tagen haben die Stürme „Ylenia, Zeynep und Antonia“ nicht nur für heftige Böen und anschließend erhebliche Schäden in den Wäldern gesorgt, die die Feuerwehren in Atem gehalten haben. Die Tiefs brachten auch viel Regen in die hiesigen Regionen. In der Folge sind auch die Pegel in den Gewässern in der Gemeinde Uetze und der Stadt Burgdorf angestiegen.

Doch Steffen Hipp, Verantwortlicher im Unterhaltungsverband „Fuhse-Aue-Erse“ kann aktuell Entwarnung geben. In keinem der drei Gewässer sei der Pegel in besorgniserregende Höhen gestiegen, berichtete er auf Anfrage. Zwar gebe es sowohl für die Burgdorfer Aue wie auch für die Erse in Uetze keine digitalen Daten. „Nach den bei mir eingegangene Meldungen und eigenen Beobachtungen ist an beiden Gewässern kein ungewöhnlicher Wasserstand zu verzeichnen“, betont er.

Wasserstände in Aue, Erse und Fuhse händelbar

Die Aue in Burgdorf droht aktuell nicht über die Ufer zu treten. Quelle: Sven Warnecke

„Die Burgdorfer Aue ist noch nicht einmal auf der Berme“, berichtet Hipp. Mit „Berme“ bezeichnet der Fachmann ein horizontales Stück oder einen Absatz in der Böschung des Ufers. Für den Laien genauer gesagt die Kante.

„Bei der Fuhse sieht es etwas anders aus“, sagt der Ingenieur – meint in erster Linie aber die elektronische Messung der Pegelstände. Diese könnten im Internet auf www.pegelonline.nlwkn.niedersachsen.de/Karte abgerufen werden. „Hier ist der Scheitel der Hochwasserwelle bei etwa 274 gewesen, also noch unter der Meldestufe 2“, erläutert Hipp die aktuelle Situation. „Sofern nicht umgestürzte Bäume den Abfluss behindern, sollte dieses Hochwasser ohne größere Ausuferungen ablaufen.“

Die Erse führt in dieser Jahreszeit nicht ungewöhnlich viel Wasser. Quelle: Sven Warnecke

Damit sieht es im Osten der Region Hannover gänzlich anders aus, als etwa in der Landeshauptstadt. Dort hatte die Leine am Montagmorgen die Meldestufe 2 bereits überschritten. Und nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes drohten in den nächsten Tagen weitere Regenfälle. Zudem wird die Leine aus Zuläufen im Harz gespeist. Von dort könnte auch bei einer Schneeschmelze weiteres Wasser die Flüsse anschwellen lassen.

Von Sven Warnecke