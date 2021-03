Christine Karasch ist seit 2018 Dezernentin für Umwelt, Bau und Planung in der Region Hannover. Die 51-Jährige lebt mit ihrem Mann in Gehrden-Lemmie. Karasch wurde in Kassel geboren, hat dort ihr Abitur gemacht und arbeitet seit vielen Jahren in Kommunalverwaltungen. Die Juristin hat zunächst als Justiziarin für öffentliches Recht und Baurecht bei der Stadt Wuppertal gearbeitet. Später wurde sie Dezernentin für Schule, Soziales, Sport und Kultur bei der Stadt Lüdinghausen im Münsterland. Danach ging sie nach Rheine und übernahm das Dezernat für Planen, Bauen, Recht und Ordnung, bevor sie zur Region Hannover kam.