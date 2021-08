Burgdorf/Langenhagen/Sehnde/Uetze/Wedemark

Eine Zeitreise durch Burgdorf? Kräutersuche in Langenhagen? Oder ein Besuch in der Brauerei des Gutshofs Rethmar? Die Regionsentdeckertage 2021 am Sonntag, 5. September, haben einiges zu bieten. Den ganzen Tag können Besucherinnen und Besucher zahlreiche Orte in der Region entdecken.

Für die Teilnahme am Entdeckertag müssen Interessierte sich im Vorfeld für die von ihnen gewählte Tour anmelden und ein gewünschtes Zeitfenster angeben. Für alle Ziele ist der Nachweis eines aktuellen negativen Coronatests, einer Covid-19-Genesung während der vergangenen sechs Monate oder die vollständige Corona-Impfung notwendig.

Tour 1: Zeitreise in und um Burgdorf

Besucherinnen und Besucher könnten unter dem Motto „Hier findet wieder Leben Stadt!“ einen Rundgang durch Burgdorf machen. Die aktuelle Ausstellung im Stadtmuseum zeigt alte Kofferradios, Puppengeschirr und Relikte der Burgdorfer Postgeschichte. In der KulturWerkStadt können Interessierte Burgdorfer Kinogeschichte erleben. Die Ausstellung „Zweimal Sperrsitz bitte – 90 Jahre Schauburg-Kino“ geht es um die Anfangsjahre des Burgdorfer Kinos.

Neben den Ausstellungen gibt es am Entdeckertag auch zwei Führungen. Auf dem Magdalenenfriedhof an der Bahnhofstraße steht die Geschichte der Stadt im Vordergrund. Bei der Führung in der Sorgenser Bockwindmühle können Besucherinnen und Besucher erleben, wie die Menschen im 17. Jahrhundert aus Ähren Mehl gewannen.

In Burgdorf haben Besucherinnen und Besucher Gelegenheit, die Sorgenser Bockwindmühle zu besuchen. Quelle: Joachim Lährs

Tour 6: Der Mitmach-Garten in Langenhagen-Kaltenweide

In Langenhagen-Kaltenweide öffnet der Mitmach-Garten für Besucherinnen und Besucher am Entdeckertag seine Tore. Gäste können Heilkräuter und -pflanzen wie Ringelblumen, Zitronenmelisse und Thymian entdecken. Der Garten an der Pfeifengrasstraße ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Tour 11a: Historische Straßenbahnen in Sehnde-Wehmingen

Die Tour 11a führt am Entdeckertag nach Wehmingen. Das Straßenbahnmuseum an der Hohenfelserstraße 16 organisiert außer Rundgängen und Fahrten auch die einzige Tramparade dieses Jahres.

Tour 11b: Bier brauen in Sehnde

Besucherinnen und Besucher können in Sehnde die Bierbrauerei im Gutshof Rethmar besuchen. Die Brauerei stellt Biersorten nach traditionellen Rezepten aus der Region her.

Tour 14a: Eisenbahn- und Industriegeschichte in Uetze-Hänigsen

Am Entdeckertag 2021 fährt die Kalibahn in Uetze-Hänigsen. Besucherinnen und Besucher können auf der Tour 14a Führungen und Fahrten unternehmen. Quelle: Claus Kirsch

In Uetze-Hänigsen können Interessierte am Kasparsweg die Kalibahn besuchen und mit dem sogenannten roten Brummer, einem historischen Schienenbus aus dem Jahr 1956, fahren. Die Grubenanschlussbahn fährt am Entdeckertag von 10 bis 17 Uhr.

Tour 14b: Ein Besuch beim Teerkuhlenmuseum in Uetze-Hänigsen

Bei der Führung im Teerkuhlenmuseum in Uetze-Hänigsen geht es um die Geschichte der Ölgewinnung in der Region Hannover. In dem Freiluftmuseum am Kuhlenberg 32 finden Besucherinnen und Besucher unter anderem die einzige vollständig erhaltene Teerkuhle in Deutschland.

Tour 15: Kinder-Kultur-Picknick in der Wedemark

Der Regionsjugendring organisiert in Gailhof ein Kinder-Kultur-Picknick. Am Jugendheim 7 gibt es von 11 bis 14 und von 14 bis 17 Uhr ein buntes Programm für Kinder und Familien. Unter anderem treten Artistinnen und Artisten des Zirkus Salto auf sowie der Kinderliedermacher Unmada mit dem Kinderchor aus dem Kinderwald Hannover. Getränke stellen die Organisatorinnen und Organisatoren bereit. Essen und eine Picknickdecke sollten selbst mitgebracht werden.

Die Anmeldung zum Entdeckertag ist möglich über die Internetseite www.entdeckertag.de.

Von Leona Passgang