Hannover

Für ein Bündnis in der Regionsversammlung haben die Sondierungsgespräche begonnen. Am Dienstagabend haben sich jeweils vier Vertreter von SPD und Grünen getroffen, darunter der künftige Regionspräsident Steffen Krach (SPD). Am Freitagnachmittag trifft sich die SPD dann mit der CDU.

Koalitionsvertrag bis zum 16. November?

Allerdings gibt es bei der CDU wenig Hoffnung, dass die SPD die Große Koalition in der Regionsversammlung fortsetzen möchte. SPD und Grüne hätten sich schon längst auf eine Zusammenarbeit festgelegt, heißt es bei der CDU. Zu hören ist aber auch, dass es in der SPD-Fraktion Vorbehalte gegen die Grünen gibt. Denn die Zusammenarbeit mit der CDU in den vergangenen fünf Jahren sei konfliktfrei und reibungslos verlaufen, mit den Grünen erwartet man heftigere Diskussionen.

Am Wochenende wollen dann offenbar Parteigremien von SPD und Grünen über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen beraten. Ziel sei es, bis zur konstituierenden Regionsversammlung am 16. November einen Koalitionsvertrag unterschrieben zu haben. SPD und Grüne haben in der künftigen Regionsversammlung eine knappe Mehrheit von 2 Stimmen.

Weibliche Doppelspitze bei den Grünen

Unterdessen haben als letzte der großen Fraktionen auch die Grünen ihren Vorstand gewählt: die bisherige Vorsitzende Evrim Camuz aus Hannover und Sinja Münzberg aus Burgdorf wollen die Fraktion künftig gleichberechtigt als Team führen. Wichtigstes Ziel sei es, die Region bis zum Jahr 2035 klimaneutral zu machen, sagten die beiden nach ihrer Wahl. Um das zu erreichen, soll unter anderem für das Umland ein „bedarfsgerechter Verkehr“ mit Bussen und Bahnen angeboten und Radschnellwege zwischen dem Umland und der Landeshauptstadt eingerichtet werden. Außerdem müsse sich die Region mit den Folgen der Corona-Pandemie beschäftigen. Stellvertretende Fraktionsvorsitzende sind Simone Meyer, Ulrich Schmersow und Christian Fleer.

Von Mathias Klein