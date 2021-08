Hannnover

Noch bis Ende kommender Woche will die Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) dem privaten Unternehmen Remondis helfen, im Umland Gelbe Säcke einzusammeln. „Die Unterstützung kann nur zeitlich begrenzt geleistet werden“, sagte Verbandsgeschäftsführer Thomas Schwarz. Seit Anfang dieser Woche hat der regionseigene Betrieb zwei Fahrzeuge und vier Mitarbeiter als Helfer im Umland im Einsatz, nachdem sich dort Probleme mit am Straßenrand liegen gebliebenen Säcken gehäuft hatten.

„Einem großen privaten Entsorger ist zuzutrauen, die fehlenden Fahrzeuge und Fahrer für die zuverlässige Abholung der Leichtverpackungen in den kommenden Tagen zu organisieren,“ meinte Schwarz. Die Entscheidung sei in Absprache mit Remondis gefallen. Das weltweit tätige Unternehmen hat Anfang 2016 den Auftrag übernommen, in den Städten und Gemeinden im Umland von Hannover wöchentlich die Gelben Säcke einzusammeln.

„Dramatischer Mangel an Berufskraftfahrern“

Remondis-Sprecher Michael Schneider zeigte sich dankbar für die Aha-Hilfe und äußerte sich zuversichtlich, dass die Probleme vorerst behoben sind. „Das sieht ganz gut aus mittlerweile“, sagte er der HAZ. „Wir gehe davon aus, dass wir das dann selber auf die Reihe bekommen.“ Die akuten Schwierigkeiten seien durch Krankheitsfälle während der Urlaubszeit entstanden.

Mittlerweile habe das Unternehmen zusätzlich zur Aha-Unterstützung selbst drei weitere Fahrzeuge und Personal aus umliegenden Niederlassungen in der Region Hannover beordert. Bereits in dieser Woche sei es gelungen, ohne eine Abfuhr der Gelben Säcke am Sonnabend auszukommen. Langfristig bleibe es für Entsorger schwierig, meint Schneider. „Die ganze Branche leidet unter einem dramatischen Mangel an Berufskraftfahrern.“

Von Gabriele Schulte